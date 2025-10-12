सोलापूर

Vadala Inscription:'शिलालेखात यादवांचा राजा सिंहदेवाचा उल्लेख'; वडाळा येथे सापडलेल्या शिलालेखाच्या वाचनानंतर झाले सिद्ध

Historical Evidence: गावात मध्यवर्ती ठिकाणी राहणाऱ्या बाळाजी लिंबाजी पाटील यांच्या घराचा पाया खोदत असताना हा शिलालेख आढळून आला होता. इतिहास अभ्यासक नितीन अणवेकर यांनी ताबडतोब त्या ठिकाणी जाऊन शिलालेखाचे ठसे घेऊन अनिल दुधाने यांच्याकडे पाठविले.
Archaeologists examining the Vadala inscription that mentions Yadava King Singhdeo, shedding new light on regional medieval history.

सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील वडाळा येथे काही दिवसांपूर्वी पाटील यांच्या घराचा पाया खोदताना सापडलेला शिलालेख यादवांचा राजा सिंहदेव यांचा आहे हे आता शिलालेखाच्या वाचनानंतर सिद्ध झाले आहे.

