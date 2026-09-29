सोलापूर

Solapur Wrestling Champion: आटपाडीतील शालेय कुस्ती स्पर्धेत पैलवान आर्यन शिराळचा कुस्तीमध्ये प्रथम क्रमांक

आटपाडीतील शालेय कुस्ती स्पर्धेत १७ वर्षांखालील ८० किलो गटात आर्यन शिराळचा डंका, मोहोळ तालुक्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा
Wrestler Aryan Shiral Wins First Place in School Wrestling Championship; Selected for District Level

Wrestler Aryan Shiral Wins First Place in School Wrestling Championship; Selected for District Level

Sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ : घाटणे ता. मोहोळ येथील पैलवान आर्यन सचिन शिराळ याने आटपाडी येथे झालेल्या शालेय कुस्ती स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करत 17 वर्षां खालील 80 किलो वजनी गटात मॅट वरील कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याच्या या यशा मुळे त्याची सांगली येथील जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.

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