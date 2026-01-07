Asaduddin Owaisi:‘१५ मिनिटां’चा इतिहास आहे, १५ तारखेला पुन्हा इतिहास घडवा: खासदार असदुद्दीन ओवेसी; राजकारणात नवा अध्याय लिहा!

सोलापूर: १५ मिनिटांच्या ‘त्या’ वक्तव्याने एक इतिहास घडवला होता, आता येणाऱ्या १५ तारखेला पुन्हा एकदा इतिहास घडवण्याची संधी तुमच्याकडे आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत ‘एमआयएम’च्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करून सोलापूरच्या राजकारणात नवा अध्याय लिहा, असे आवाहन एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले. सोलापुरातील पानगल प्रशालेच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .ओवेसी यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले की, ‘सोलापूर शहर राज्याला ७०० कोटींचा महसूल देते. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेचे ४३३ कोटी आणि अमृत योजनेचे १८५ कोटी मंजूर असूनही शहरात कामे का झाली नाहीत? हा पैसा नेमका कुठे गेला, याचा जाब जनतेने राज्यकर्त्यांना विचारला पाहिजे. जर प्रामाणिकपणे काम झाले असते, तर सोलापूर हे पुण्यापेक्षाही सरस शहर ठरले असते. मात्र, विद्यमान राज्यकर्त्यांची तशी इच्छाच दिसत नाही.’.मुस्लिम मतांच्या विभागणीसाठी जाणीवपूर्वक अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला समोर आणले जात असल्याचा आरोपही ओवेसी यांनी केला. ‘भाजप सत्तेत आल्यापासून मॉब लिंचिंगच्या घटना वाढल्या आहेत. सरकार केवळ ‘कायदा आपले काम करत आहे’ असे म्हणून वेळ मारून नेण्याचे काम करत आहे. आता डिप्लोमेटिक वागणे सोडून थेट सत्य बोलण्याची वेळ आली आहे,’ असेही ते म्हणाले. सोलापुरातून विधानसभेत आमदार आणि महाराष्ट्रातून लोकसभेत खासदार पाठवणे हे माझे स्वप्न असल्याचे त्यांनी ‘फारुक शाब्दी यांचा राजीनामा मंजूर नाही’.काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला एमआयएमचे नेते फारुक शाब्दी यांच्या राजीनाम्यावर ओवेसी यांनी सभेमध्ये स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, फारुक शाब्दी यांनी दिलेला राजीनामा मी अद्याप मंजूर केलेला नाही. तुमच्या मनातील भावना मी ओळखून आहे. त्यांच्या वडिलांशी चर्चा केल्याशिवाय मी कोणताही अंतिम निर्णय घेणार नाही, असा शब्द त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना दिला..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.२०२९ ला इथला आमदार करण्यासाठी मेहनत करातीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपण थोडक्यात विजयापासून लांब राहिलो आहोत. सन २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएम पक्षाचा एक आमदार या सोलापुरातून निवडून देण्यासाठी प्रत्येकाने मेहनत करा, असे देखील आवाहन खासदार ओवेसी यांनी यावेळी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.