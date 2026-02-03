Solapur News: साेलापुरातील आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने जीवन संपवले; दाेन बहीणी शाळेत, अन् काय घडलं!

सोलापूर : शंकरनगर (विंचूर) येथील प्राथमिक आश्रम शाळेत इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या अश्विनी आनंद राठोड (वय १५) हिने सोमवारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...मयत अश्विनीचे वडील आनंद गंगाराम राठोड हे मजुरी करतात. सोमवारी अश्विनीचे आई-वडील नेहमीप्रमाणे कामावर गेले होते. सोमवारी सकाळी अश्विनी व तिची लहान बहीण शाळेला गेल्या होत्या. दुपारी साडेचारच्या सुमारास लहान बहिणीसोबत अश्विनी घरी आली. .त्यानंतर लहान बहीण घराबाहेर गेल्यावर अश्विनीने घरामागील खोलीच्या लोखंडी ॲंगलला गळफास घेतला. लहान बहीण घरी आल्यावर तिने पाहिले आणि कुटुंबियांनी ही बाब कळविली. त्यानंतर नातेवाईकांनी तिला खाली उतरवून तातडीने मंद्रुपच्या सरकारी रुग्णालयात नेले. .Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.पण, तिचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला होता. याची नोंद मंद्रुप पोलिसांत झाली असून अश्विनीने आत्महत्या का केली, याचा तपास सुरु असल्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक मनोज पवार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.