Solapur News: साेलापुरातील आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने जीवन संपवले; दाेन बहीणी शाळेत, अन् काय घडलं!

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शंकरनगर (विंचूर) येथील प्राथमिक आश्रम शाळेत इयत्ता दहावीत शिकणाऱ्या अश्विनी आनंद राठोड (वय १५) हिने सोमवारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला.

