Inspirational Story: '५७ व्या वर्षी २ हजार ७०० कि.मी. सायकल प्रवास'; अनगरच्या महादेव माने गुरुजींची पंढरपूर ते घुमान २४ दिवस यात्रा..

अनगर : येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा अनगर येथील पदवीधर शिक्षक महादेव अंबादास माने गुरुजी यांनी वयाच्या ५७ व्या वर्षी सायकलवरून पंढरपूर ते घुमान हा सुमारे २७०० किलोमीटरचा सायकल प्रवास केला. यातून वाहनांशिवाय राहू न शकणाऱ्यांना पर्यावरण रक्षणाचा एक प्रकारे संदेशच त्यांनी दिला आहे..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...१ नोव्हेंबर रोजी अनगर येथे शिवछत्रपती व लोकनेते बाबूराव अण्णा पाटील अनगरकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून त्यांनी प्रवासास सुरवात केली. याप्रसंगी माजी आमदार राजन पाटील यांनी त्यांचा सत्कार करून त्यांच्या सायकल प्रवासास शुभेच्छा दिल्या. भागवत धर्म प्रसारक मंडळ व समस्त नामदेव शिंपी समाज उन्नती मंडळ आयोजित पंढरपूर ते घुमानपर्यंत (पंजाब) ही अध्यात्मिक सायकलवारी निघाली आहे. .संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांच्या ७५५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून पंढरपूर ते घुमान (पंजाब) या सायकलवारीचे आयोजन २ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेले होते. या सायकलवारीमध्ये महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांमधील १०० हून अधिक सायकलस्वार सहभागी झाले होते. २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पंढरपूर येथून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून सायकल प्रवासास शुभारंभ केला. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब या राज्यातून ही सायकलवारी मार्गस्थ झाली. .या सायकलवारीचा एकूण प्रवास सुमारे २७०० किलोमीटर इतका झाला. २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही अध्यात्मिक सायकलवारी संत शिरोमणी नामदेव महाराज यांचे मंदिर असलेल्या घुमान (पंजाब) येथे पोचली. २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या सायकलवारीचा सांगता समारंभ पार पडला. याबद्दल अनगर केंद्रशाळेच्या वतीने रणजीत थिटे, शंकर नकाते, सरस्वती वायचळ, मुकुंद गोटे आदींनी त्यांचा सत्कार केला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .या सायकलवारींमधून समता, बंधुता हा संत विचाराचा मुख्य संदेश दिला. सायकल चालवा प्रदूषण टाळा, सायकल चालवा इंधन वाचवा, सायकल चालवा निरोगी राहा असा संदेश या माध्यमातून आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला. या आध्यात्मिक सायकलवारी मधून मला स्वतःला एक आत्मिक समाधान व मोठा आनंद मिळाला.- महादेव अंबादास माने, अनगर सायकल वारीतील प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.