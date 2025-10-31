सोलापूर

माेठी बातमी! ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात; चौकशीसाठी दोघांना उचलले; एकजण जुबेर हंगरगेकरचा वर्गमित्र, नेमकं काय प्रकरण?

Solapur Under ATS Scanner: ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात आले होते. त्यांनी जुबेरच्या संपर्कातील एका वर्गमित्राच्या सोलापुरातील भावाला पुण्याला नेले. तसेच वर्गमित्रालाही बुधवारी पुण्यातून ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती सोलापूर शहर पोलिसांनी दिली.
ATS officers in Solapur for investigation; two youths detained for questioning linked to Juber Hungergekar.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : पुणे येथील कोंढव्यात राहणारा मूळचा सोलापुरातील असलेल्या जुबेर हंगरगेकर याला दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) अटक केली आहे. ‘अल कायदा’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित काही वस्तू त्याच्याकडे आढळल्या आहेत. त्याअनुषंगाने ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात आले होते. त्यांनी जुबेरच्या संपर्कातील एका वर्गमित्राच्या सोलापुरातील भावाला पुण्याला नेले. तसेच वर्गमित्रालाही बुधवारी पुण्यातून ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती सोलापूर शहर पोलिसांनी दिली.

