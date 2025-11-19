'जुबेरच्या संपर्कातील संशयितांवर एटीएसचा वॉच'; १५ जणांच्या कसून चौकशीनंतरचे पथक पुण्याला रवाना, बरच काही सापडलं?

सोलापूर : दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) जुबेर हंगरगेकर याच्या संपर्कातील सोलापूर शहरातील १५ जणांकडे कसून चौकशी केली. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर ‘एटीएस’ पथक पुण्याला रवाना झाले. आता ‘एटीएस’सह राज्य गुप्तवार्ता विभाग, इंटेलिजन्स ब्युरो, स्पेशल ब्रॅंच व स्थानिक पोलिसांकडून जुबेरच्या संपर्कातील त्या संशयितांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...जुबेर २०१५ च्या सुमारास पुणे आणि हैदराबादमधील संशयित अतिरेकी घटकांच्या संपर्कात आला. त्यानंतर त्याने मध्यपूर्व, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील कट्टर प्रवक्त्यांचे साहित्य वाचण्यास सुरुवात केली. अशा पुस्तकांचा मोठा संग्रह त्याच्याकडे सापडला आहे. इंटरनेटवरूनही मोठ्या प्रमाणात अतिरेकी माहिती गोळा केली. त्याच्या लॅपटॉप व मोबाईलमधून अल-कायदा दहशतवादी संघटनेची अनेक डिजिटल मासिके मिळाली..यात जिहाद, शहादत, ‘लोन-वुल्फ’ हल्ले, गनिमी तंत्र आणि बॉम्ब बनविण्याच्या पद्धती, अशी माहिती आहे. त्याने ‘अल-कायदा’ची पुस्तके, मध्यपूर्वेतील कट्टर लेखन आणि ९/११ सारख्या हल्ल्यांचा अभ्यास केल्याचेही तपासात आढळले. मुजाहिद्दीन व शहीद अशा घटनांना प्रोत्साहन देणारे साहित्य त्याने व्यापक प्रमाणात वाचले होते. आईडी, स्फोटके, गनिमी युद्ध, यावरील प्रशिक्षण मॅन्युअल्सचे त्याला चांगले ज्ञान असल्याचे फॉरेन्सिक विश्लेषणात समोर आले आहे..तो देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया ग्रुपचा सक्रिय सदस्य होता. स्वतःचेही गट तयार करून त्यातून युवकांमध्ये ‘गजवा-ए-हिंद’, ‘शरियत राज’, ‘खिलाफत स्थापने’चे संदेश तो प्रसारित करीत होता. ही बाब सुरक्षा यंत्रणेसाठी अत्यंत गंभीर मानली जाते. या पार्श्वभूमीवर ‘एटीएस’चे पथक जुबेरच्या मूळगावी म्हणजेच सोलापूर शहरात चौकशीसाठी आले होते..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.जुबेरच्या यापूर्वीही सोलापुरात बैठकापुणे, सोलापूर व ठाणे येथे जुबेर हंगरगेकर याने अनेकवेळा गुप्त बैठकांचे आयोजन केले. या सत्रांत तो युवकांना भारतात शरियत स्थापन करण्याचा एकमेव मार्ग जिहादच असल्याचा प्रचार करीत होता. ९ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र ‘एटीएस’ने कोंढवा, खडकी, वानवडी परिसरात छापेमारी करून १८ जणांची तपासणी केली. दरम्यान, दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर ‘एटीएस’ने सोलापुरात येऊन जुबेर ज्या स्थानिक संघटनेचा सदस्य होता, त्या संघटनेतील सर्वांची चौकशी केली. त्यात त्यांनी त्यांचे उपक्रम, उपक्रमांचे स्वरूप, त्यांचा संपर्क, दौरे याचीही माहिती घेतली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.