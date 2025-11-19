सोलापूर

'जुबेरच्या संपर्कातील संशयितांवर एटीएसचा वॉच'; १५ जणांच्या कसून चौकशीनंतरचे पथक पुण्याला रवाना, बरच काही सापडलं?

Major Security Alert: दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर ‘एटीएस’ पथक पुण्याला रवाना झाले. आता ‘एटीएस’सह राज्य गुप्तवार्ता विभाग, इंटेलिजन्स ब्युरो, स्पेशल ब्रॅंच व स्थानिक पोलिसांकडून जुबेरच्या संपर्कातील त्या संशयितांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे.
सोलापूर : दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) जुबेर हंगरगेकर याच्या संपर्कातील सोलापूर शहरातील १५ जणांकडे कसून चौकशी केली. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर ‘एटीएस’ पथक पुण्याला रवाना झाले. आता ‘एटीएस’सह राज्य गुप्तवार्ता विभाग, इंटेलिजन्स ब्युरो, स्पेशल ब्रॅंच व स्थानिक पोलिसांकडून जुबेरच्या संपर्कातील त्या संशयितांच्या प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे.

