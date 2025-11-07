Zubair Hungergekar: साेलापुरातील जुबेरच्या शाळेतील भाषणाचे ‘एटीएस’ने मागितले व्हिडिओ; तीन दिवस विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनाची होणार पडताळणी

सोलापूर : दहशतवादविरोधी पथकाने अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेर हंगरगेकर याला अटक केली आहे. तो मूळचा सोलापूरचा असून तो १८ ते २० ऑक्टोबरला कुंभारी हद्दीतील शाळेत एका कार्यक्रमासाठी आला होता. तेथे १६ ते १८ वयोगटातील मुलांना त्याने धार्मिक धडे दिले. या कार्यक्रमात ते तीन दिवस काय बोलला याची पडताळणी करण्यासाठी ''एटीएस''ने त्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ मागितले आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.वहादते मुस्लीम- ए- हिंद या संघटनेच्या पुढाकारातून शाळेने तो कार्यक्रम घेतला होता. तो कार्यक्रम वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शनपर होता, असे सुरुवातीला सांगण्यात आले. पण, त्यात विद्यार्थ्यांना कुराण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक बाबींवर मार्गदर्शन झाले. पोलिसांनी तेथील मुलांकडून ही माहिती मिळविली आणि ‘एटीएस’ला दिली. त्यानंतर आता कार्यक्रमाचे व्हिडिओ मागविले आहेत. .दुसरीकडे जुबेरच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट (सीडीआर) देखील काढण्यात आला आहे. त्यात सोलापूर शहरातील सहा जण जुबेरच्या संपर्कात सतत होते, अशी माहिती मिळत आहे. त्यातील दोघांना ''एटीएस''ने पुण्यात बोलावून चौकशी केली आहे. त्या संघटनेचा मजहर नामक पदाधिकारी जुबेरसोबत चेन्नई येथेही गेला होता. तो जुबेरशी सतत संपर्कात असल्याचे ''सीडीआर''वरून समोर आले आहे. महापालिकेच्या शाळेतील तो शिक्षक आणि संघटनेचा पदाधिकारी मजहर या दोघांना चौकशीनंतर सोडून देण्यात आले आहे. पण, आणखी चौघे चौकशीच्या रडारवर आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कार्यक्रमासाठी उपस्थितांचा अहवाल पोलिसांकडेवळसंग पोलिसांच्या हद्दीतील कुंभारी जवळच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत झालेला कार्यक्रम वहादते मुस्लीम- ए- हिंद ही संघटना आणि त्या शाळेने आयोजित केला होता. त्यात जुबेर हा प्रमुख मार्गदर्शक होता. त्या कार्यक्रमात कोण कोण उपस्थित होते, याची संपूर्ण माहिती ''गुप्तवार्ता''ने पोलिस अधीक्षकांना दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. स्थानिक पोलिसांकडूनही त्यासंदर्भात सखोल चौकशी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.