Zubair Hungergekar: साेलापुरातील जुबेरच्या शाळेतील भाषणाचे ‘एटीएस’ने मागितले व्हिडिओ; तीन दिवस विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनाची होणार पडताळणी

Controversy Over Zubair’s Speech in Solapur: दुसरीकडे जुबेरच्या मोबाईलचे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट (सीडीआर) देखील काढण्यात आला आहे. त्यात सोलापूर शहरातील सहा जण जुबेरच्या संपर्कात सतत होते, अशी माहिती मिळत आहे. त्यातील दोघांना ''एटीएस''ने पुण्यात बोलावून चौकशी केली आहे.
“Maharashtra ATS issues notice in Zubair Hangaregar–Al Qaeda link probe; Wahdat-E-Muslimeen-E-Hind office-bearer to face interrogation.”

सोलापूर : दहशतवादविरोधी पथकाने अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित जुबेर हंगरगेकर याला अटक केली आहे. तो मूळचा सोलापूरचा असून तो १८ ते २० ऑक्टोबरला कुंभारी हद्दीतील शाळेत एका कार्यक्रमासाठी आला होता. तेथे १६ ते १८ वयोगटातील मुलांना त्याने धार्मिक धडे दिले. या कार्यक्रमात ते तीन दिवस काय बोलला याची पडताळणी करण्यासाठी ''एटीएस''ने त्या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ मागितले आहेत.

