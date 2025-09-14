Audit report exposes wasteful spending on Aaple Sarkar Seva Kendras in Solapur district.

Audit report exposes wasteful spending on Aaple Sarkar Seva Kendras in Solapur district.

Sakal

सोलापूर

धक्कादायक प्रकार !'साेलापूर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील खर्च निष्फळ'; ऑडिट रिपोर्टमध्ये लेखापरीक्षकांचा धक्कादायक खुलासा

Public Money Wasted on Aaple Sarkar Service Centres: आपले सेवा केंद्रातून रोज जमा होणारी रक्कम त्याच दिवशी बॅक खात्यात जमा करणे आवश्यक असताना रक्‍कम जमा केली नाही. सर्व ग्रामपंचायतीकडे किती रक्कम जमा केली आहे, याबाबतचे कोणतेही कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
सोलापूर: प्रत्येक ग्रामपंचायतीस आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर करण्यात आले, पण केंद्रांतून ज्या सेवा देणे अपेक्षित आहे, त्या दिल्या जात नाहीत. येथून रेल्वे, बस आरक्षण, बॅंकिंग सेवा, आधार नोंदणी, पासपोर्ट, वीजबिल, पोस्ट सेवा या सेवा देणे अपेक्षित असताना फक्त जमा खर्च नोंदविण्यापलीकडे कोणतेही काम केले जात नाही. यामुळे सेवा केंद्रांवरील शासनाचा खर्च वायफळ जात असल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद केले आहे. सेवा केंद्रास दरमहा २७०० रुपये दिले जातात, पण तो निधी कंझुमेबल बाबीवर खर्च होत नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहे.

