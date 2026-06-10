सोलापूर

Business Success Story: आयुर्वेदिक चहा मसाल्याच्या संशोधनातून ६० जणांना रोजगार; धनंजय रूपनर यांची कामगिरी, २१ आउटलेटच्या माध्यमातून सेवा

Herbal tea startup generating jobs in Maharashtra: कोरोनाकाळातील आर्थिक संकटातून उभारी घेत आयुर्वेदिक चहा मसाल्याचे संशोधन; २१ आउटलेटच्या माध्यमातून ६० जणांना रोजगार देणारे उद्योजक धनंजय रूपनर
Ayurvedic Tea Business Flourishes, Providing Livelihood to Dozens Across Maharashtra

Ayurvedic Tea Business Flourishes, Providing Livelihood to Dozens Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: कोरोनाकाळात बांधकाम व्यवसायातील रक्कम अडकून आर्थिक संकट आले. त्यातून खचून न जाता पंढरपूरच्या धनंजय रुपनर यांनी आयुर्वेदिक घटकांवर संशोधन करून चहा मसाल्याची निर्मिती केली. संशोधनाधारित या उत्पादनाच्या बळावर त्यांनी चहाच्या व्यवसायाचे जाळे उभे केले असून, आज २१ आउटलेटच्या माध्यमातून सुमारे ६० जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.

Loading content, please wait...
Business
Employment
Tea
district
agribusiness
Success story
Solapur
entrepreneurship education