Business Success Story: आयुर्वेदिक चहा मसाल्याच्या संशोधनातून ६० जणांना रोजगार; धनंजय रूपनर यांची कामगिरी, २१ आउटलेटच्या माध्यमातून सेवा

सोलापूर: कोरोनाकाळात बांधकाम व्यवसायातील रक्कम अडकून आर्थिक संकट आले. त्यातून खचून न जाता पंढरपूरच्या धनंजय रुपनर यांनी आयुर्वेदिक घटकांवर संशोधन करून चहा मसाल्याची निर्मिती केली. संशोधनाधारित या उत्पादनाच्या बळावर त्यांनी चहाच्या व्यवसायाचे जाळे उभे केले असून, आज २१ आउटलेटच्या माध्यमातून सुमारे ६० जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर धनंजय यांनी सुरवातीला एका खासगी कंपनीत नोकरी केली. मात्र, कंपनीकडून परदेशात जाण्याचा आग्रह होत असल्याने त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांनी बांधकाम व्यवसाय सुरू केला. यात प्रगती होत असतानाच कोरोनाकाळात अनेक प्रकल्पांमधील त्यांचा मोबदला अडकला. त्यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या..असा बनविला मसालासंशोधनाधारित उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने चहा मसाल्यावर काम सुरू केले. मसाला वापरूनही चहाची चव, रंग आणि गुणवत्ता कायम राखणे, तसेच चहा फुटणार नाही हे संशोधनासमोरील आव्हान होते. यासाठी शेकडो प्रकारचे फॉर्म्युलेशन करून त्यावर प्रयोग केले. अनेक महिन्यांच्या संशोधनानंतर अपेक्षित परिणाम देणारे फॉर्म्युलेशन निश्चित करण्यात त्यांना यश आले. त्यानंतर या उत्पादनाची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये मसाल्यामुळे चहाचा नैसर्गिक गोडवा वाढत असल्याचे आढळून आले. परिणामी साखरेचा वापर तुलनेने कमी करता येत असल्याचे निष्पन्न झाले. पुढे त्यांनी आपल्या संशोधनाला कायदेशीर संरक्षण मिळवून दिले..या मसाल्याच्या आधारे त्यांनी पंढरपुरात पहिले चहाचे आउटलेट सुरू केले. ग्राहकांकडून घरगुती वापरासाठी मसाल्याची मागणी वाढल्यानंतर त्यांनी चहा मसाल्याचे स्वतंत्र उत्पादन बाजारात आणले. त्यानंतर मसालायुक्त चहापत्तीची मागणी वाढू लागल्याने त्यांनी आसाममध्ये जाऊन तेथील चहापत्तीचा अभ्यास केला. .विविध प्रकारच्या चहापत्तींचा ब्लेंड निश्चित करून त्यांनी मसालायुक्त चहापत्तीचे उत्पादन सुरू केले. आज सोलापूर, पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला आदी भागांत त्यांच्या व्यवसायाची २१ आउटलेट कार्यरत आहेत. या व्यवसायातून सुमारे ६० जणांना रोजगार मिळाला असून सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग आणि संकेतस्थळाच्या माध्यमातून उत्पादनांची विक्री सुरू आहे..संशोधनातून विकसित केलेल्या चहा उत्पादनांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या व्यवसायाच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देता आला. भविष्यात आणखी प्रिमिक्स स्वरूपातील नवी उत्पादने बाजारात आणण्याचा आमचा मानस आहे.- धनंजय रुपनर, संचालक, रुपनर चहा, पंढरपूर.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.ठळक बाबीआयुर्वेदिक घटकांवर आधारित चहा मसाल्याची निर्मितीमसालायुक्त चहापत्तीचे उत्पादन २१ ठिकाणी चहाची आउटलेट सुमारे ६० जणांना रोजगार सोशल मीडियाद्वारे प्रचार व विक्री संकेतस्थळावरून थेट उत्पादन विक्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.