Solapur Crime:'बालाजीनगर येथील ग्रामसेवकास शिवीगाळ, दमदाटी'; मला न विचारता ग्रामसभा का घेतली?; एकजणावर गुन्हा दाखल

Tension in Balajinagar: सध्या लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी वाळू देण्याचा शासन निर्णय झाला असताना देखील वाळू न देता तोकड्या अनुदानात प्रशासनाकडून घरकुल उद्दिष्टपुर्ती व अन्य कामाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून तगाडा लावला जात आहे.
मंगळवेढा : " तु माझा फोन का घेत नाही, तु मला न विचारता ग्रामसभा का घेतली " असे म्हणत शासकीय कर्तव्य बजावत असतांना ग्रामसेवकास अडथळा आणून, शिवीगाळ करुन दमदाटी करत हाताने धक्काबुक्की करत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बालाजीनगर येथील एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..

