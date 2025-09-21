inspiring Women Story: 'लग्नानंतर २३ वर्षांनी पदव्युत्तर पदवी; माधुरी नवले यांनी पटकाविले सुवर्ण'; कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत केला अभ्यास

सोलापूर: लग्नानंतर पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या माधुरी नवले यांना जुळ्या मुलींमुळे पदव्युत्तर पदवीचे स्वप्न अधुरे राहिले. पती उच्चशिक्षित, तर आपले शिक्षण त्यांच्याहून कमी असल्याची खंत त्यांच्या मनी होती. मात्र, त्याऐवजी मुलांच्या जडणघडणीला प्राधान्य देत समाधान मानले. मुलींच्या पदवी प्रवेशानंतर म्हणजे लग्नानंतर २१ वर्षांनी पदव्युत्तर पदवीसाठी मास कम्युनिकेशनला प्रवेश घेतला. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, अभ्यास ही तारेवरची कसरत लीलया करत त्यांनी प्रत्येक सेमिस्टरला यशाची कमान कायम राखली. शेवटी पदव्युत्तर पदवीमध्ये विद्यापीठात सुवर्णपदक पटकावले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .माधुरी नवले या सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शंकर नवले यांच्या पत्नी. मूळच्या पारनेर (जि. अहिल्यानगर) च्या असलेल्या माधुरी यांचे वडील आबासाहेब कळमकर हे सैन्यात होते. बी. कॉम. च्या पहिल्या वर्षात असताना २००२ मध्ये माधुरी यांचा पुणे जिल्ह्यातील आत्याचा मुलगा शंकर नवले (रा. गोलेगाव, ता. शिरूर) यांच्याशी विवाह झाला. लग्नानंतर त्यांनी घर सांभाळत बी. कॉम. पूर्ण केले. तेव्हा पती डॉ. नवले हे मुंबईत भारती विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांनी तेथील कलिना विद्यापीठात एम. कॉम. साठी प्रवेश घेतला. पहिले सेमिस्टर संपले अन् त्या गर्भवती झाल्या. तपासणीनंतर त्यांना जुळे अपत्य होणार असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले. .त्यामुळे दगदग टाळण्यासाठी त्यांनी शिक्षण थांबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पती उच्चशिक्षित तर आपले पदव्युत्तर शिक्षण न झाल्याची खंत त्यांच्या मनी होती. दोन्ही मुली अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षात जाताच २०२३ मध्ये त्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात मास कम्युनिकेशनला प्रवेश घेतला. त्यासाठी त्यांना पती डॉ. शंकर नवले यांच्यासह मुलांनीही साथ दिली. नियमित वर्गात हजेरी, वेळेवर प्रात्यक्षिके पूर्ण करत माधुरी यांनी अभ्यासाच्या जोरावर ७५ गुण टक्के गुण मिळवत सुवर्णपदक पटकावले..माझे प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न आहे. सेट परीक्षा दिली. मात्र, अभ्यासासाठी खूप कमी वेळ मिळाल्याने यश मिळू शकले नाही. आता पीएच. डी. करणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू आहे.- माधुरी नवले, सुवर्णपदकप्राप्त विद्यार्थिनी, मास कम्युनिकेशन, सोलापूर विद्यापीठ.पतीला साथ, मुलांची जडणघडणलग्नानंतर प्रा. शंकर नवले यांनी पीएच. डी. साठी तीन वर्षांकरिता युरोपात जाण्याचा निर्णय घेतला. माधुरी नवले यांनी त्यांना साथ देत त्यांच्या गैरहजेरीतही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास आपण सक्षम अन् समर्थ असल्याचे दाखवून दिले. त्यासोबतच मुलींचे यथायोग्य पालनपोषण केले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.घरी नाही नोकर, वर्गात वेळेवरमोठे घराणे, पती प्राचार्य यामुळे घरी नोकर-चाकर असतील, असे साहजिकच वाटेल. मात्र, माधुरी नवले यांनी घरकामासाठी नोकर ठेवले नाही. घरकाम, मुलांचा अभ्यास यासह सर्व जबाबदाऱ्या त्या एकट्या पार पाडतात. घरकाम आटोपून त्या विद्यापीठातील वर्गात नेहमी सर्वांच्या अगोदर हजेरी लावायच्या. घर, दुपारी १२ ते सायंकाळी पाच वर्गात हजेरी ही सारी तारेवरची कसरत करत त्यांनी प्रात्यक्षिके पूर्ण करत अभ्यासही केला. पहिल्या सेमिस्टरपासून त्यांनी वर्गात पहिला क्रमांक मिळविला. शेवटी निकालातही त्यांनी ‘सुवर्ण मोहोर’ उमटवली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.