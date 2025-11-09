Solapur Banana Market: केळीच्या दरात घसरण; २६ रुपये किलोचा दर ३ रुपयांवर, निर्यातदारांची बागांकडे पाठ; साेलापुरातील उत्पादकांचे हाल

सोलापूर: दिवाळीपूर्वी २६ रुपये किलो दर असताना अतिवृष्टीनंतर निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी उत्पादकांकडे पाठ फिरवली आहे. तर स्थानिक बाजारात व्यापारी अक्षरशः ३ ते ४ रुपये किलो दराने माल खरेदी करू लागल्याने उत्पादकांना लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.जिल्ह्यात यावर्षी केळी पिकाला अतिवृष्टीचा जोरदार फटका बसला आहे. दिवाळीपूर्वीपर्यंत निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी केळीची खरेदी केली होती. त्यावेळी या निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी तब्बल २६ रुपये किलोपर्यंत खरेदी दर दिला होता. त्यानंतर अतिवृष्टी झाल्यावर सारीच स्थिती बदलली. केळीवर करपा रोग पडला. त्यामुळे केळीवर काळे डाग पडले. आता केळी उत्पादकांकडे निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी अक्षरशः पाठ फिरवली आहे. एकही व्यापारी केळी उत्पादन क्षेत्रात दिवाळीनंतर फिरकला नाही. त्यामुळे नाइलाजाने केळी उत्पादकांनी निदान देशांतर्गत बाजारात केळी विकण्याचा प्रयत्न केला. .पण स्थानिक व्यापाऱ्यांनी देखील भाव पाडले आहेत. माल खराब असल्याचे कारण सांगून केवळ ३ ते ४ रुपये दराने खरेदी केली जात आहे. प्रत्यक्षात केळीवर डाग असला तरी आतील भागात त्याचा काहीही परिणाम नाही. या स्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी मातीमोल भावाने खरेदी करत आहेत. नंतर ही केळी पिकवून ३० रुपये किलोपर्यंत विक्री केली जात आहे. या प्रकारात उत्पादकांना ३ रुपये व व्यापाऱ्यांना ३० रुपयांचा फायदा, अशी विसंगत स्थिती निर्माण झाली आहे..कृषी विभागाकडे निर्यातीसाठी सर्वाधिक नोंदसोलापूर जिल्हा हा राज्यातील सर्वाधिक केळी निर्यात करणारा जिल्हा आहे. सोलापूरने जळगावलाही निर्यातीमध्ये मागे टाकले आहे. मात्र, यावर्षी दर कोसळल्याचा केळी उत्पादकांना जोरदार फटका बसला आहे. कृषी खात्याने सर्वाधिक केळी निर्यातीची नोंद केली आहे. मात्र, उत्पादकांना धोरणात्मक मदत करून दिलासा देण्याचे काम अद्याप झालेले नाही..यावर्षी केळीला मोठा फटका बसला आहे. केळीवर डाग असले तरी ती केवळ सालीवर आहे. पण सरसकट माल खराब आहे, असे म्हणून दर कमी करणे चुकीचे आहे. केळीवरील प्रक्रिया उद्योग कमी असल्याने उपाययोजना करणे कठीण आहेत.- डॉ. लालासाहेब तांबडे, प्रमुख शास्त्रज्ञ, कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूर.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यंदा इतक्या वाईट स्थितीत केळी उत्पादन सापडेल, अशी अपेक्षा नव्हती. एखाद्या ज्वारी, बाजरीप्रमाणे तीन रुपये किलो दराने केळी विकावी लागत आहेत. या फटक्याने केळी उत्पादक सावरला जाणे कठीण आहे.- प्रसाद तळवलकर, केळी उत्पादक, निमगाव (म.), ता. माळशिरस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.