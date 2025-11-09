सोलापूर

Solapur Banana Market: केळीच्या दरात घसरण; २६ रुपये किलोचा दर ३ रुपयांवर, निर्यातदारांची बागांकडे पाठ; साेलापुरातील उत्पादकांचे हाल

banana market collapse: जिल्ह्यात यावर्षी केळी पिकाला अतिवृष्टीचा जोरदार फटका बसला आहे. दिवाळीपूर्वीपर्यंत निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी केळीची खरेदी केली होती. त्यावेळी या निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी तब्बल २६ रुपये किलोपर्यंत खरेदी दर दिला होता. त्यानंतर अतिवृष्टी झाल्यावर सारीच स्थिती बदलली.
Banana prices in Solapur crash to ₹3 per kg; exporters pull back, farmers in deep trouble.

सोलापूर: दिवाळीपूर्वी २६ रुपये किलो दर असताना अतिवृष्टीनंतर निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी उत्पादकांकडे पाठ फिरवली आहे. तर स्थानिक बाजारात व्यापारी अक्षरशः ३ ते ४ रुपये किलो दराने माल खरेदी करू लागल्याने उत्पादकांना लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे.

