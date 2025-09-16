सोलापूर

Banjara Community Protest : 'बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करा'; अक्कलकोट तालुक्यातील बांधवांची तहसील कार्यालयावर दुचाकी रॅली

Banjara Rally Akkalkot : महाराष्ट्रातील बंजारा समाज अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करत आहे. एकच खानपान, राहणीमान, वेशभूषा, केशभूषा व एकच बोलीभाषा असणाऱ्या बंजारा समाजाचा वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
Banjara community members stage a two-wheeler rally to Akkalkot tehsil office demanding Hyderabad Gazette implementation.

सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट: हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला एस.टी.चे आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी आज तमाम सकल गोर बंजारा समाजाच्यावतीने अक्कलकोट तहसील कार्यालयावर मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली.

