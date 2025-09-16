Banjara Community Protest : 'बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करा'; अक्कलकोट तालुक्यातील बांधवांची तहसील कार्यालयावर दुचाकी रॅली

अक्कलकोट: हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला एस.टी.चे आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी आज तमाम सकल गोर बंजारा समाजाच्यावतीने अक्कलकोट तहसील कार्यालयावर मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.महाराष्ट्रातील बंजारा समाज अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून करत आहे. एकच खानपान, राहणीमान, वेशभूषा, केशभूषा व एकच बोलीभाषा असणाऱ्या बंजारा समाजाचा वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. आंध्र, तेलंगणामध्ये एस.टी, कर्नाटकात एस.सी., गुजरात, हरियानामध्ये ओबीसी, दिल्लीमध्ये एससी तर महाराष्ट्रामध्ये व्ही.जे. प्रवर्गामध्ये समावेश आहे. .२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात निजामकालीन हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील बंजारा समाजाकडूनदेखील हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन तत्काळ एस.टी.चे आरक्षण लागू करण्यासाठी शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी करत येत आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता आज सकल गोर बंजारा समाजाच्यावतीने मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अक्कलकोट तालुक्यातील सकल बंजारा समाजाची एकच मागणी वन कास्ट, वन नेशन, वन रिझर्वेशन अशी आहे. मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी मराठा नोंदी घेण्यास महाराष्ट्र सरकारला भाग पाडले आहे. म्हणून आम्हाला हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन एस.टी. आरक्षणाची मागणी करण्याची संधी मिळाली. कुठल्याही समाजावर अन्याय न होता आम्हाला आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.- मोतीराम राठोड, बंजारा नायक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.