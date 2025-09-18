सोलापूर

Banjara Community: 'साेलापूरमध्ये बंजारा समाजाचा एल्गार'; राज्यात एसटी आरक्षण देण्याची मागणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

Massive Protest in Solapur: २०१८ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात गोर बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात बसत असल्याचे नमूद केले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: बंजारा समाज इतिहास, परंपरा, जीवनशैली, सामाजिक आर्थिक स्थिती या निकषानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट होण्यास पात्र असूनही केवळ महाराष्ट्रात व्हीजेएनटी या प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. बंजारा समाजाला राज्यात एसटी आरक्षण देण्याच्या मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

