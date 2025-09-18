Banjara Community: 'साेलापूरमध्ये बंजारा समाजाचा एल्गार'; राज्यात एसटी आरक्षण देण्याची मागणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सोलापूर: बंजारा समाज इतिहास, परंपरा, जीवनशैली, सामाजिक आर्थिक स्थिती या निकषानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट होण्यास पात्र असूनही केवळ महाराष्ट्रात व्हीजेएनटी या प्रवर्गात ठेवण्यात आले आहे. बंजारा समाजाला राज्यात एसटी आरक्षण देण्याच्या मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .चार पुतळा येथून निघालेला मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सिद्धेश्वर मंदिरमार्गे पूनम गेटवर आला. या मोर्चात पारंपरिक पोशाखात बंजारा समाजातील महिलांचा मोठा सहभाग होता. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात काका कालेलकर आयोग व मंडल आयोग यांनी बंजारा समाजाला मागास व वंचित मानले आहे. .२०१८ मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात गोर बंजारा समाज एसटी प्रवर्गात बसत असल्याचे नमूद केले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने बंजारा समाजाला एसटीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. एनएसएसओच्या अहवालानुसार बंजारा समाजाचे उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.उच्च शिक्षण घेणारे २ ते ३ टक्क्यांवरच असल्याने समाज शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी प्रकाश राठोड, मिथुन राठोड, आकाश चव्हाण, विनोद राठोड, अविनाश पवार यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.