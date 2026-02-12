सोलापूर
Solapur Crime: माढा तालुक्यातील नवविवाहितेचा खून; बार्शीच्या सत्र न्यायालयाने जाऊबाईस सुनावली जन्मठेपची शिक्षा!
बार्शी शहर : अंजनगाव उमाटे (ता. माढा) येथील विवाहितेस गळा आवळून व पेटवून देऊन खून केल्याप्रकरणी थोरली जाऊ गीता पाडुळे (रा. अंजनगाव उमाटे, ता. माढा) हिला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. परिस्थितजन्य पुरावा ग्राह्य धरून बार्शीचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. डी. सुभेदार यांनी ही शिक्षा सुनावली.