Solapur News : बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक: तब्बल ९६.९८ टक्के मतदान; सोपल–राऊत पॅनेलमध्ये कडवी लढत!

Barshi APMC Election : बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सोळा जागांसाठी तब्बल ९६.९८ टक्के मतदान नोंदले गेले असून सोपल–राऊत पॅनलमध्ये थेट लढत झाली. निवडणूक शांततेत पार पडली असून उद्या मतमोजणीबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
प्रशांत काळे
बार्शी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सोळा जागांसाठी रविवार (ता.७) रोजी उत्स्फुर्त मतदान झाले शहरातील सुलाखे हायस्कूल, नवीन मराठी शाळा येथे सात मतदान केंद्रावर तर वैराग येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत तीन मतदान केंद्रावर चुरशीने मतदान झाले सकाळपासून मतदान केंद्राबाहेर विद्यमान आमदार दिलीप सोपल व माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांचे गट तळ ठोकून होते मतदान प्रक्रिया संल्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी करुन दोन्ही गटाच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली.

