Humanity Story Solapur : 'बार्शी बसस्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांना दिले जेवण'; माणुसकीचे दर्शन घडविले

बार्शी :सतत बरसणाऱ्या पावसामुळे नदी, नाले, ओढे तुडूंब भरून वाहत असून पात्र सोडून पूर आला असल्याने बार्शी बसस्थानकावर अडकून पडलेल्या प्रवाशांना महालक्ष्मी प्रतिष्ठानने जेवण देऊन माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.बसस्थानकावर तालुक्याच्या अनेक मार्गावर ओढ्याला, नदीला पाणी आल्यामुळे महामंडळाने बससेवा बंद केली होती. सुमारे १०० पेक्षा अधिक प्रवासी अडकून पडले होते. त्यावेळी तालुक्याचे माजीमंत्री तथा विद्यमान आमदार दिलीप सोपल यांना एकाने फोन करून सांगितले की प्रवासी अडकले आहेत. हॉटेल, गाडीवाले बंद झाले आहेत. तरी त्यांची जेवणाची सोय केली तर बरे होईल. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.फलाटावर झोपलेल्या प्रवाशांनाही उठवून जेवण दिले. आपण केलेले मदत कार्य कोणाला सांगायचे नाही, असे प्रतिष्ठान असून पदाधिकारी हेमंत रामगुडे, सूरज कलबंड, राहुल चव्हाण, सोमेश भुजबळ, सूरज हुंबे, सुकेश पेटकर, रोहन कोरे, वैभव चुंगे, प्रथमेश कापसे यांनी मोलाची मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.