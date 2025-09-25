सोलापूर

Humanity Story Solapur : 'बार्शी बसस्थानकावर अडकलेल्या प्रवाशांना दिले जेवण'; माणुसकीचे दर्शन घडविले

Barshi Bus Station Feeds Stranded Travelers : आमदार दिलीप सोपल यांनी महालक्ष्मी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अण्णासाहेब पेटकर यांना फोन करून बस स्थानकावर प्रवासी थांबले आहेत. त्यांची जेवणाची व्यवस्था करा, असे सांगताच पेठकर यांनी मुसळधार पावसामध्ये बसस्थानक गाठले व प्रवाशांची माहिती घेतली.
Barshi Bus Station Volunteers Provide Meals to Stranded Travelers

Barshi Bus Station Volunteers Provide Meals to Stranded Travelers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी :सतत बरसणाऱ्या पावसामुळे नदी, नाले, ओढे तुडूंब भरून वाहत असून पात्र सोडून पूर आला असल्याने बार्शी बसस्थानकावर अडकून पडलेल्या प्रवाशांना महालक्ष्मी प्रतिष्ठानने जेवण देऊन माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे.

Loading content, please wait...
barshi
district
Bus Passenger
food donation
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com