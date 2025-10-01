धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं..

बार्शी: शहरातील बुरुड गल्ली जवळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात कंत्राटी महिलेला कामावर रुजू करून घेण्यासाठी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला..मोठी बातमी! ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी मागितली ६५ लाखांची खंडणी! कोल्हापुरातील सहायक फौजदारासह 5 जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा, दोघे अटकेत.सचिन जवळेकर (उपव्यवस्थापक, वित्त व लेखा विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे, पीडित महिलेने फिर्याद दाखल केली ही घटना सोमवारी (ता. २९) दुपारी दीडच्या दरम्यान घडली. फिर्यादीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीत कार्यरत होते. कौटुंबीक अडचणीमुळे नोकरी सोडली होती. बुधवारी (ता. १७) त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झाली. त्याचदिवशी रूजू होण्यासाठी कार्यालयात सकाळी गेले होते..त्यावेळी जवळेकर कार्यालयात आलेच नाहीत. त्यामुळे रुजू होऊ शकले नाही पुन्हा शुक्रवारी (ता. १९) कार्यालयात गेले. त्यावेळीही जवळेकर नव्हते. त्यामुळे त्यांना फोन केला. त्यावेळी त्यांनी मी सांगेल तेव्हा तू हजर होण्यासाठी ये असे सांगितले. त्यानंतर सोमवारी(ता. २९) सकाळी अकरा वाजता पुन्हा कार्यालयात गेले. त्यावेळी जवळेकर यांची भेट झाली. मी त्यांना म्हटले मला हजर का करून घेत नाहीत. माझी परिस्थिती वाईट आहे, मला रुजू होऊ द्या..Jyoti Waghmare: ‘उबाठा’चा कावळ्यांचा हसरा मेळावा: शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्त्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे; संजय राऊतांनी पक्ष गहाण टाकला .\rकार्यालयात दुपारी दीड वाजेपर्यंत बसवले. आम्हाला कार्यालयात मुली नकोत, मी रुजू करून घेणार नाही. रुजू व्हायचे असेल तर तुला माहीत आहे? काय करायचे ते? असे म्हणत लज्जास्पद वर्तन करून केले. पोलिस उपनिरीक्षक सोनम जगताप तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.