धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं..

Barshi Electricity Office Scandal : सचिन जवळेकर (उपव्यवस्थापक, वित्त व लेखा विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे, पीडित महिलेने फिर्याद दाखल केली ही घटना सोमवारी (ता. २९) दुपारी दीडच्या दरम्यान घडली.
बार्शी: शहरातील बुरुड गल्ली जवळ असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयात कंत्राटी महिलेला कामावर रुजू करून घेण्यासाठी अश्लील वर्तन केल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाला.

