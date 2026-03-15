Solapur Zilla Parishad: साेलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी बार्शीची सरशी; दिलीप वैद्य यांच्या नावावर मुख्यमंत्री करणार शिक्कामोर्तब!

-विठ्ठल सुतार सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अनेक नावांवर चर्चा सुरू आहे. पण आमदार व पालकमंत्री यांनी एका नावावर एकमत करून ते मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार संधी न मिळालेल्या बार्शी तालुक्यास संधी देणार आहे. दिलीप वैद्य यांचे नाव जवळपास अंतिम केल्याचे कळते..याबाबत १७ मार्च रोजी अध्यक्षपदाचे नाव जाहीर करण्यात येणार असून, धनगर समाजाला न्याय देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. माढा व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सदस्यांची नावे चर्चेत होती; पण अंतिम टप्प्यात बार्शी तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले यश पाहता अध्यक्षपदाची संधी देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून कळते..जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड १८ मार्च रोजी होणार आहे. अध्यक्षपद ओबीसी सर्वसासाधारणसाठी राखीव असून, अध्यक्षपदी महिला की पुरुष असणार याबाबत मात्र गोपनीयता ठेवण्यात आली आहे. भाजपकडून जातीय समीकरणे जुळवण्यासाठी धनगर समाजाला संधी देण्यात येणार आहे. सर्व आमदारांनी नावावर एकमत करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळवले आहे. अध्यक्षाचे नाव खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत: १७ मार्च रोजी जाहीर करणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले..जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. सर्वाधिक ३८ सदस्य निवडून आले आहेत. यामुळे अध्यक्षाबरोबरच इतर सर्व पदाधिकारी भाजपचे असणार आहेत. ज्या तालुक्यास अध्यक्षपदाची संधी मिळाली नाही, त्या तालुक्यास संधी देण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून विजयी झालेल्या सदस्यांमध्ये सर्वच सदस्य पहिल्यांदाच विजयी झाले असल्याने अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलणारा सक्षम चेहरा कोण यावर तर्क-वितर्क सुरू आहेत..अध्यक्षपदासाठीची ही नावे चर्चेत...वळसंग गटातून विजयी झालेले रामप्पा चिवडशेट्टी, मोडनिंब गटातून विजयी वंदना कांबळे यांचीही नावे चर्चेत आहेत. पण अध्यक्षपद ओबीसी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने ज्या प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव आहे, त्याच प्रवर्गाला संधी देण्यात येणार आहे. अध्यक्षपद बार्शी तालुक्याकडे जाण्याची दाट शक्यता आहे.