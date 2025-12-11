Barshi Land Fraud : जमीन विक्रीचे आमिष दाखवून महिलेची बार्शीत ११.५७ लाख रुपयांची फसवणूक; आरोपी कुटुंबासह गायब!

बार्शी : सुर्डी (ता. बार्शी) येथे माझी जमीन असून मला विक्री करायची आहे त्यापैकी दोन एकर शेती तूम्ही मला टप्प्या टप्प्याने खरेदीचे पैसे द्या सहा महिन्यात खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करतो असे सांगून ११ लाख ५७ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. विनोद विठ्ठल जगताप (रा. मुळे प्लॉट, सोलापुर रोड, बार्शी) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे सुप्रिया गजानन हिरापूरे (रा. सोलापूर रोड, बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना २३ फेब्रुवारी २०२३ ते ४ मार्च २०२५ दरम्यान घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की, कूटुंबात शेती खरेदी करण्याचा १९ डिसेंबर २०२३ रोजी विषय चालू होता त्यावेळी विनोद जगताप घरी आला व त्याने सांगितले की, माझ्या हिश्याची सुर्डी येथील गट क्र. उपविभाग ६४ ची १ हेक्टर ६४ आर जमीन माझे नावावर असून त्यापैकी तूम्हाला दोन एकर शेती देतो तूम्ही टप्प्याटप्प्याने खरेदीचे पैसे द्या सहा महिन्यात खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करतो दोन एकर शेतीसाठी १२ लाख रुपये व्यवहार ठरला..Nashik Crime : नाशिक हादरले! त्र्यंबकेश्वरमध्ये बाळविक्रीचा धक्कादायक प्रकार; एका महिलेवर सहा बालके विकल्याचा संशय.अक्कलकोट येथील बहिण राजश्री बिराजदार हिचेकडून तिच्या बँक इंडिया बँकेच्या खात्यातून सांगून ६ लाख ८२ हजार रुपये फोन पे करुन जगताप यांस देण्यात आले नंतर जगतापने माझे फोन पे बंद झाले आहे तूम्ही माझे मित्राचे फोन पे वर पैसे पाठवा सांगितले मित्र ताटवाटा ढोबळ फोन पे नंबर दिला त्यावर बारामती सहकारी बँक खात्यातून १ लाख २५ हजार रुपये, दुसरा मित्र अरुण पाटील याचे फोन पे वर १ लाख रुपये, भाऊ सूनिल बगले (रा. लवंगी ता दक्षिण सोलापूर) याचे फोन पे वरुन परत ताटवाटा ढोबळ फोन पे वर ५० हजार रुपये दिले..आतापर्यंत जगताप यास ९ लाख ५७ हजार रुपये रूपये ऑनलाईन पाठविले, दोन लाख रुपये राहते घरी भाऊ सूनील बगले यांचे समक्ष दिले होते ४ मार्च २०२५ रोजी खरेदी व्यवहार पूर्ण करतो असे म्हटला होता खरेदीसाठी वारंवार फोन केला तर फोन बंद आहे घरी, नातेवाईकांकडे चौकशी केली असता परिवारासह कूठेतरी निघून गेल्याचे समजले फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले पोलिस उपनिरीक्षक अभयकुमार माकणे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.