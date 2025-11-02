Barshi Crime: बार्शीतील तब्बल सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा; चिठ्ठीतील उल्लेखावरून कारवाई

बार्शी: कौटुंबिक खर्चासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्याने वेतन कमी आणि वेळेवर पगार होत नसल्याने खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले. जमेल तसे फेडत असतानाही आठ महिन्यांपासून सावकारांनी तगादा लावला, धमक्या दिल्या. या प्रकरणी तब्बल सात खासगी सावकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.नीलेश खुडे (रा. सुभाषनगर, लहुजी चौक), प्रशांत माने (रा. बालाजी कॉलनी), विशाल गुगळे (रा. बार्शी), अतुल कांबळे (रा. मंगळवार पेठ), संगीता विजय पवार (रा. गाडेगाव रोड), सचिन सोनवणे (रा. भीमनगर), संतोष नानासाहेब कळमकर अशी गुन्हा दाखल सावकारांची नावे आहेत. गणेश गोविंद बनसोडे (वय ४५, रा. म्हाडा कॉलनी) असे आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. पत्नी वैशाली बनसोडे यांनी फिर्याद दाखल केली. घटना शुक्रवारी (ता.३१) पहाटे सहाच्या दरम्यान उघडकीस आली..पती गणेश बनसोडे बार्शी नगरपरिषदेत सफाई कर्मचारी होते. एक वर्षापूर्वी वेळोवेळी या सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. सात-आठ महिन्यांपासून सर्वांनी गणेश यास व्याजाचे पैसे परत देण्यासाठी तगादा लावला होता. त्यांच्यापैकी प्रशांत माने, संगीता पवार, संतोष कळमकर वारंवार आमच्या घरी येऊन आमचे पैसे तत्काळ द्या अन्यथा गणेश यास तुला बघून घेतो, असे जातिवाचक बोलून अपमान करत होते. या त्रासाला कंटाळून पती गणेश गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे..धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...चिठ्ठीतील उल्लेखावरून कारवाईआत्महत्या करतेवेळी त्यांचे हस्तक्षरामध्ये लिहलेल्या चार चिट्ट्या पोलिसांना पंचनाम्यादरम्यान मिळून आलेल्या आहेत. चिट्ट्यामध्ये सर्वांचा उल्लेख आहे यांच्या सावकारकीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे लिहिले आहे असे पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.