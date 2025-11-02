सोलापूर

Barshi Crime: बार्शीतील तब्बल सात खासगी सावकारांविरोधात गुन्हा; चिठ्ठीतील उल्लेखावरून कारवाई

Shocking Revelation in Barshi: पती गणेश बनसोडे बार्शी नगरपरिषदेत सफाई कर्मचारी होते. एक वर्षापूर्वी वेळोवेळी या सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. सात-आठ महिन्यांपासून सर्वांनी गणेश यास व्याजाचे पैसे परत देण्यासाठी तगादा लावला होता.
Barshi police initiate action against seven private moneylenders after handwritten note exposes illegal moneylending activities.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी: कौटुंबिक खर्चासाठी नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्याने वेतन कमी आणि वेळेवर पगार होत नसल्याने खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेतले. जमेल तसे फेडत असतानाही आठ महिन्यांपासून सावकारांनी तगादा लावला, धमक्या दिल्या. या प्रकरणी तब्बल सात खासगी सावकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

