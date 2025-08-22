सोलापूर

Solapur Crime: 'बार्शी तालुक्यातून १.४० कोटींचा गांजा जप्त; एकास ताब्यात', पाेलिसांकडून वाहनाचा थरारक पाठलाग..

Massive Drug Bust in Barshi: बार्शी-भोयरे रस्त्यावरून वाहनातून गांजा वाहतूक होत असल्याची माहिती समजताच पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर, तालुका पोलिस ठाण्याचे दिलीप ढेरे यांना माहिती समजताच सापळा रचण्यात आला.
Police in Barshi seize ganja worth ₹1.40 crore after a thrilling vehicle chase; one arrested.sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बार्शी: वाहनातून गांजाची वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यास समजताच, पथकाने सापळा रचून बार्शी- भोयरे रस्त्यावर दोन ट्रक, एक कार थांबवून १ कोटी ४० लाखांचा ६९२ किलो गांजासह वाहने जप्त केली. यातील एकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अशोक सायकर यांनी दिली.

