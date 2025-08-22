Solapur Crime: 'बार्शी तालुक्यातून १.४० कोटींचा गांजा जप्त; एकास ताब्यात', पाेलिसांकडून वाहनाचा थरारक पाठलाग..

बार्शी: वाहनातून गांजाची वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यास समजताच, पथकाने सापळा रचून बार्शी- भोयरे रस्त्यावर दोन ट्रक, एक कार थांबवून १ कोटी ४० लाखांचा ६९२ किलो गांजासह वाहने जप्त केली. यातील एकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक अशोक सायकर यांनी दिली..बार्शी-भोयरे रस्त्यावरून वाहनातून गांजा वाहतूक होत असल्याची माहिती समजताच पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर, तालुका पोलिस ठाण्याचे दिलीप ढेरे यांना माहिती समजताच सापळा रचण्यात आला. दोन ट्रक आणि एका स्विफ्ट कारला पोलिसांनी थांबवले. तपासणी केली असता उग्र वास येणारा अमली पदार्थ गांजा असल्याचे दिसून आले. .यावेळी वाहनातून इतरजण पळून गेले, पण पाठलाग करून एकास पकडण्यात पोलिसांना यश आले. ही घटना गुरुवारी(ता. २१) दुपारी अकरा वाजता घडली. ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे, पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी वळसणे, पोलिस हवालदार युवराज गायकवाड, सिद्धेश्वर लोंढे, उत्तरेश्वर जाधव, राहुल बोंदर, अभय उंदरे, धनराज केकाण, पोलिस नाईक सागर शेंडगे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.