Barshi News: 'अतिवृष्टीने वाहून गेलेला पूल केला पूर्ववत'; बार्शी तालुक्यातील काटेगाव येथील पूल, रस्त्याची केली दुरुस्ती

सोलापूर: जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकांचे, घरांचे तसेच रस्त्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. अनेक गावांना जोडणारे रस्ते पूल वाहून गेल्यामुळे गावांचा संपर्क तुटलेला होता. काटेगाव चारे पाथरी पांगरी रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक २९ रस्त्यावरील काटेगाव येथील पूल अतिवृष्टीने वाहून गेला होता. त्याठिकाणी नळकांड्या व मुरूम भरावा करून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आला आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पालकमंत्री जयकुमार गोरे व जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग यांनी जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांची पाहणी करून नादुरुस्त रस्ते, पूल तत्काळ दुरुस्त करून गावोगावची दळणवळण व्यवस्था सुरळीत करण्याचे आदेश दिले होते. बांधकाम विभागाच्या वतीने नुकसानग्रस्त रस्त्यांची माहिती घेऊन ते रस्ते तत्काळ दुरुस्त करण्याची कार्यवाही सुरू आहे..पाऊस ओसरतच बांधकाम विभाग तत्काळ ॲक्शन मोडमध्ये आला. अधीक्षक अभियंता श्याम कुंभार व कार्यकारी अभियंता अ. बा. भोसले यांनी बार्शी तालुक्यातील पूरग्रस्त व क्षतिग्रस्त रस्त्यांची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार उपअभियंता विक्रांत चव्हाण, उपअभियंता आकाश नलावडे यांच्या पथकाने युद्धपातळीवर रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू केली आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात मुरूम भरावा, पोहचमार्ग दुरुस्ती व पाण्याचा निचरा करण्याची कामे वेगाने सुरू केली आहेत..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.अतिवृष्टीमुळे बार्शी तालुक्यातील अनेक भागांतील रस्ते, मोऱ्या व पुलांचे पोहचमार्ग नुकसानग्रस्त झाले असून काही ठिकाणी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यामुळे नागरिक, शालेय विद्यार्थी, महिला व रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता.