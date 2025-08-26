सोलापूर

Solapur fraud: बार्शीतील तरुणाची रेल्वेत नोकरी लावतो म्हणून पावणेदोन लाखांची फसवणूक; लेखापाल पदाचे दिले खोटे नियुक्ती पत्र

Railway Job Scam: बार्शी येथील समाधान बालाजी वट्टमवार याने पावणेदोन लाखांची फसवणूक केल्याची फिर्याद पांगरी पोलिसांत दाखल झाली होती. वट्टमवार याने कुर्डुवाडी रेल्वे स्टेशनवर सहायक कनिष्ठ लेखापाल पदावर नोकरी देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन आणि रेल्वेचे खोटे नियुक्ती पत्र दिले होते.
Police probe in Barshi railway job scam where a youth was cheated with a fake appointment letter.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

