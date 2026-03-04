सोलापूर

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणी संतापल्या! केवायसी करूनही मिळेनात पैसे; पात्र-अपात्रतेबाबत गोंधळ, लाभार्थी महिलांचे बँकांत हेलपाटे..

Women protest over non-credit of scheme funds: महिलांच्या खात्यावर अनुदान जमा न होण्याने संतापाची लाट
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

मंगळवेढा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा मिळणारे दीड हजार रुपये अनेक महिलांनी ई-केवायसी करूनही त्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले नाहीत. आपण योजनेसाठी पात्र आहोत की अपात्र, याची स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने महिलांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

