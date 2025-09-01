Solapur Airlines:'बंगळूर-सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सप्टेंबरमध्येच'; स्टार एअरलाइन्सचं ठरलं; कर्मचारी,अधिकाऱ्यांसह विविध पदांची भरती

-अरविंद मोटे सोलापूर: सोलापूरकरांना गोव्यापेक्षा अधिक गरज ही मुंबईच्या विमानसेवेची आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच स्टार एअरलाइन्सची सेवा सोलापूर विमानतळावर सुरू होणार आहे. मुंबईच्या विमानतळावर फक्त सकाळचा स्लॉट मिळणे बाकी आहे. बंगळूर- सोलापूर- मुंबई अशी सेवा सप्टेंबर महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारी- अधिकारी भरतीसाठी विमान कंपनीकडून जाहिरात काढण्यात आलेली आहे. स्टार एअरलाइन्सने इंदूर, गोंदिया आणि सोलापूर विमानतळासाठी विमानतळ व्यवस्थापक, ग्राहकसेवा प्रतिनिधी व सुरक्षा अधिकारी पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यावरून नक्कीच पुढील महिन्यात स्टार एअरलाइनची सेवा सोलापूरमध्ये सुरू होईल..ट्रॅव्हल्स तिकिटाच्या किमतीत जिवाचा गोवासध्या सुरू असलेले गौरी- गणपतीचे दिवस आणि गोव्यात सुरू असलेला पाऊस यामुळे फ्लाय-९१ कंपनीच्या विमानाचे तिकीटदर अडीच हजाराहून १८०० रुपयांपर्यंत घसरले होते. या काळात अनेक सोलापूरकरांनी जिवाचा गोवा केला. पावसाळ्यात गोव्यातील पर्यटन हंगाम घसरलेला असतो. गणेशोत्सव हा गोव्यातील सर्वांत मोठा सण मानला जातो. राज्यभरातील पर्यटक गौरी- गणपतीच्या सणासाठी स्वतःच्या घरी राहणे पसंत करतात. यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत सुट्या असूनही पर्यटनाला जाणाऱ्यांची संख्या कमी असते. मागील काही दिवसांत विशेषतः ३१ ऑगस्ट व ६ आणि ७ सप्टेंबरचे विमान तिकीट १८०० रुपयांपर्यंत घसरले होते. सुमारे १५ ते २० प्रवाशांनी या स्वस्तातील तिकिटांचा लाभ घेतला आहे. सध्या सोलापूर ते गोवा विमानाचे तिकीट पुन्हा २३०० रुपयांवर गेले आहे. एरव्हीही हे तिकीट २५०० पेक्षा अधिक रुपये किमतीचे असते..रविवारचे उड्डाण उशिराने३१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५.१० मिनिटाने गोव्यातून सोलापूरला विमानाचे आगमन होणे अपेक्षित होते; मात्र पावसामुळे दृष्यमानता कमी असल्याने सायंकाळी ६.१५ मिनिटाने म्हणजे एक तास उशिराने विमानाचे आगमन झाले. तर उड्डाणाची नियमित वेळ सायंकाळी ५.३५ मिनिटांनी असताना रविवारचे उड्डाण सायंकाळी ६.५५ मिनिटांनी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.