पंढरपूर,: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माढा मतदारसंघाचे आमदार अभिजीत पाटील यांना शिवसेनेचे नेते तथा रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी थेट मंत्रीपदाची ऑफर दिल्याने सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.मंत्री गोगावले काल कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने पंढरपूर दौऱ्यावर आले होते. त्यांच्यासोबत आमदार अभिजीत पाटील हे दिवसभर फिरत होते. दरम्यान एका कार्यक्रमात मंत्री गोगावले यांनी अभिजीत पाटील यांना शिंदे शिवसेनेमध्ये या, तुम्हाला मंत्री करतो, अशी ऑफरच दिली. मी माझे अडीच वर्षांचे मंत्रीपद तुमच्यासाठी सोडतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..आमदार अभिजीत पाटील यांची अलीकडेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे पंढरपूर येथे कार्तिकी यात्रेच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी आले होते. या संपूर्ण दिवसभराच्या दौऱ्यामध्ये अभिजीत पाटील हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत होते. एवढेच नाही तर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बुलेट गाडीचे सारथ्यही केले होते..त्यानंतर शुक्रवारी मंत्री भरत गोगावले यांनी अभिजीत पाटील यांना थेट मंत्रीपदाची ऑफर दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. अभिजीत पाटील हे शिंदे गटाच्या वाटेवर आहेत का, अशी चर्चा आता सोलापूर जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.यावर आमदार अभिजीत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझ्या मतदारसंघात आले होते. मतदारसंघाच्या विकास कामांबाबत त्यांची भेट घेऊन विविध मागण्या केल्या आहेत.. शिवाय ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, पंढरपूर येथे आल्यानंतर त्यांची भेट घेऊन त्यांचा सत्कार करणे हे माझे लोकप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्य आहे. त्या भावनेनेच मी काल एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत होतो.मंत्री भरत गोगावले यांनी जी मला मंत्रीपदाची ऑफर दिली आहे, तो त्यांच्या मनाचा मोठेपणा आहे, असेही आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, गोगावले यांच्या या वक्तव्यामुळे शरद पवार गटात अस्वस्थता पसरली असून, आगामी काळात अभिजीत पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.