Minister Bharat Gogawale: संजय राऊत पक्ष बुडवण्याचे काम चोख करतात: मंत्री भरत गोगावले; 'सरकारचे आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर गंभीरपणे काम सुरू'

सोलापूर: संजय राऊत हे बोलले नाहीत, तर त्यांना उद्धव ठाकरे पक्षात ठेवणार नाहीत. त्यामुळे ते बडबड करत असतात. त्यांच्या या बडबडीमुळेच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची वाताहत होत आहे. आपल्या बोलण्यातून व वागण्यातून संजय राऊत त्यांचा पक्ष बुडवण्याचे काम चोख करत आहेत, अशी टीका मंत्री भरत गोगावले यांनी केली.

रविवारी सोलापूर दौऱ्यात प्रसिद्धी माध्यमांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, ऑपरेशन सिंदूर सैन्यदलाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी राबवले, त्यात काहीही गैर नाही. उलट बदला घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी सैन्यदलाला खुली सूट दिली, याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत, असेही त्यांनी ठाकरे पक्षाच्या आंदोलनाबद्दल सांगितले. विरोध करणे हे त्यांचे काम आहे, ते नाही केले तर ते विरोधक कसले, असा टोलाही त्यांनी लगावला. निसर्गाचा प्रकोप थांबवणे कोणाच्याही हातात नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे सुरू आहेत. लवकरच त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, या आमशा पाडवी यांच्या मागणीवर बोलताना मंत्री गोगावले म्हणाले, ओबीसी समाजाचे नुकसान न होता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, आदिवासींचे नुकसान न करता धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे, आम्हाला त्याबाबत कसलाच आक्षेप नाही. कोणत्याही समाजावर अन्याय करून दुसऱ्याला आरक्षण नको ही आमची भूमिका आहे.

ओबीसी बांधवांच्या आत्महत्येबाबत बोलताना त्यांनी ओबीसी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण आहे. शिक्षण, नोकरी, राजकारण प्रत्येकात त्यांना आरक्षण आहे. त्यामुळे त्यांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन केले. याप्रसंगी राज्य प्रवक्त्या प्रा. डॉ. ज्योती वाघमारे यांची उपस्थिती होती.