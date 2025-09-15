सोलापूर

Minister Bharat Gogawale: संजय राऊत पक्ष बुडवण्याचे काम चोख करतात: मंत्री भरत गोगावले; 'सरकारचे आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर गंभीरपणे काम सुरू'

Sanjay Raut Expert in Sinking Parties: विरोध करणे हे त्यांचे काम आहे, ते नाही केले तर ते विरोधक कसले, असा टोलाही त्यांनी लगावला. निसर्गाचा प्रकोप थांबवणे कोणाच्याही हातात नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे सुरू आहेत. लवकरच त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सोलापूर: संजय राऊत हे बोलले नाहीत, तर त्यांना उद्धव ठाकरे पक्षात ठेवणार नाहीत. त्यामुळे ते बडबड करत असतात. त्यांच्या या बडबडीमुळेच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची वाताहत होत आहे. आपल्या बोलण्यातून व वागण्यातून संजय राऊत त्यांचा पक्ष बुडवण्याचे काम चोख करत आहेत, अशी टीका मंत्री भरत गोगावले यांनी केली.

