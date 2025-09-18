Solapur News: 'मोहोळ तालुक्याला चार नद्यांच्या पुराचा वेढा'; सीनेने अनेक ठिकाणी पात्र बदलले; भीमा, भोगावती, नागझरीलाही पूर

नरखेड: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे भीमा, सीना, भोगावती व नागझरी या नद्या तुडुंब भरून वाहत आहे. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे मोहोळ तालुक्याला या चार नद्यांच्या महापुराचा अक्षरशः वेढा घातला आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .उजनी व वीर धरणातून भीमा नदीत विसर्ग सुरू आहे. तर परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणातून सीना नदीत विसर्ग सोडण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील बालाघाटच्या डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. बार्शी तालुक्यातील सर्व प्रकल्प शंभर टक्के भरले आहेत. त्यामुळे भोगावती व नागझरी नदीला पूर आला आहे. भीमा नदी मोहोळ तालुक्याच्या दक्षिण भागातून वाहते. सीना, भोगावती व नागझरी या नद्या मोहोळ तालुक्याच्या उत्तर भागातून वाहत आहेत. मोहोळ तालुक्यातून वाहणाऱ्या चारही नद्यांच्या पुराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात नदीपात्र बाहेर पडले आहे. तसेच सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मोहोळ तालुक्यातील शिवारात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील व बागायती पिके जागच्या जागी नासू लागली आहेत..मोहोळ तालुक्यातील एकुरके ते मलिपेठदरम्यान सीना नदीच्या पाण्याने बामण पट्टा, हजारे वस्ती व सौदागर मोरे यांच्या शेतातून वाट काढत प्रवाह बदलला आहे. त्यामुळे शेतातील पिके व मातीही मोठ्या प्रमाणात वाहून गेली आहे. पावसाचे प्रमाण जास्त झाल्यामुळे पिके पिवळी पडून जागीच जळून जात आहेत..Successful Delivery: 'साताऱ्यातील शासकीय रग्णालयात एका वेळी चार बाळांना जन्म'; आईसह तीन मुली, मुलगा सुखरूप, प्रसूतीची तिसरी वेळ.जाधव वस्तीचा सहा दिवसांपासून संपर्क तुटलावाळूज गावाकडील भोगावती नदीला व मुंगशीकडील नागझरी नदीला व साखरेवाडी (ता. उत्तर सोलापूर) कडील काटओड्याला पूर आल्यामुळे वाळूज (ता. मोहोळ) येथील दीडशे कुटुंब व पाचशे लोकसंख्या असलेल्या जाधव वस्तीचा सहा दिवसांपासून संपर्क तुटल्याची माहिती जाधव वस्तीतील शंकर मोटे यांनी सकाळला सांगितली. नद्यांना व ओढ्याला दिवसेंदिवस पाणी वाढतच आहे. त्यामुळे पाणी कधी कमी होईल सांगता येत नाही. प्रशासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.