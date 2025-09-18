सोलापूर

Solapur News: 'मोहोळ तालुक्याला चार नद्यांच्या पुराचा वेढा'; सीनेने अनेक ठिकाणी पात्र बदलले; भीमा, भोगावती, नागझरीलाही पूर

Floods Hit Mohol Taluka: उजनी व वीर धरणातून भीमा नदीत विसर्ग सुरू आहे. तर परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणातून सीना नदीत विसर्ग सोडण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील बालाघाटच्या डोंगर रांगेत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. बार्शी तालुक्यातील सर्व प्रकल्प शंभर टक्के भरले आहेत.
Flood situation worsens in Mohol taluka; four rivers including Bhima and Sina overflow.

Flood situation worsens in Mohol taluka; four rivers including Bhima and Sina overflow.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नरखेड: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे भीमा, सीना, भोगावती व नागझरी या नद्या तुडुंब भरून वाहत आहे. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे मोहोळ तालुक्याला या चार नद्यांच्या महापुराचा अक्षरशः वेढा घातला आहे.

Loading content, please wait...
mohol
district
Bhima River
Flood Damage News
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com