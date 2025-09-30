सोलापूर

Bhima River: 'पाऊस थांबला अन्‌ सीनेतील विसर्गही घटला'; भीमा नदीत १ लाख २५ हजार क्युसेकने पाणी

Rain Eases in Solapur: पुणे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत रविवारी झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातून आज (सोमवारी) रात्री ८ वाजता १ लाख २५ हजार ५३२ क्युसेकने (नृसिंहपूर संगम) पाणी सोडले जात होते. भीमा नदीत जवळपास सव्वालाख क्युसेकने पाणी सोडले जाऊ लागल्याने पंढरपूरसह भीमा नदीकाठच्या गावांत मोठ्या प्रमाणात पाणी येऊ लागले आहे.
After rains ease, Sina dam cuts discharge; Bhima river still carries 1.25 lakh cusecs water.

After rains ease, Sina dam cuts discharge; Bhima river still carries 1.25 lakh cusecs water.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सीना कोळेगाव (ता. परांडा, जि. धाराशिव) प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील परांडा, भूम (जि. धाराशिव), आष्टी (जि. बीड), अहिल्यानगर, कर्जत, जामखेड (जि. अहिल्यानगर) येथे रविवारी रात्री व सोमवारी दिवसभर पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिली. सोलापूर जिल्ह्यातही बार्शी, माढा, करमाळ्यासह सर्वच तालुक्यांत पाऊस थांबल्याने सीना कोळेगाव प्रकल्पात येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी झाली आहे. येवा घटल्याने, पाऊस थांबल्याने सीना नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचाही विसर्ग घटला आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
district
water canal
Bhima River
rain damage crops
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com