Bhima River: 'पाऊस थांबला अन्‌ सीनेतील विसर्गही घटला'; भीमा नदीत १ लाख २५ हजार क्युसेकने पाणी

सोलापूर : सीना कोळेगाव (ता. परांडा, जि. धाराशिव) प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील परांडा, भूम (जि. धाराशिव), आष्टी (जि. बीड), अहिल्यानगर, कर्जत, जामखेड (जि. अहिल्यानगर) येथे रविवारी रात्री व सोमवारी दिवसभर पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिली. सोलापूर जिल्ह्यातही बार्शी, माढा, करमाळ्यासह सर्वच तालुक्यांत पाऊस थांबल्याने सीना कोळेगाव प्रकल्पात येणाऱ्या पाण्याची आवक कमी झाली आहे. येवा घटल्याने, पाऊस थांबल्याने सीना नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचाही विसर्ग घटला आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सीनेत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यात घट झाली असली, तरीही भीमा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यात आजपासून वाढ झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत रविवारी झालेल्या पावसामुळे उजनी धरणातून आज (सोमवारी) रात्री ८ वाजता १ लाख २५ हजार ५३२ क्युसेकने (नृसिंहपूर संगम) पाणी सोडले जात होते. भीमा नदीत जवळपास सव्वालाख क्युसेकने पाणी सोडले जाऊ लागल्याने पंढरपूरसह भीमा नदीकाठच्या गावांत मोठ्या प्रमाणात पाणी येऊ लागले आहे..भीमा व सीना नदीचा संगम हत्तरसंग कुडल (ता. द. सोलापूर) तालुक्यात होतो. या दोन्ही नद्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी येऊ लागल्याने या संगमाच्या खाली असलेल्या गावांमध्ये येत्या एक ते दोन दिवसांत पूरस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. भीमा व सीना नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत पावसाने आज उघडीप दिली होती. पाऊस थांबल्याने महापुराचा धोका तूर्तास टळला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आकडे बोलतात (स्थिती रात्री ९ वाजता)सीना कोळेगाव प्रकल्पात येणारे पाणी : ४५ हजार ५०० क्युसेकसीना कोळेगाव प्रकल्पातून सोडले जाणारे पाणी : ५० हजार क्युसेकभीमा नदीत येत असलेले पाणी (नृसिंहपूर संगम) : १ लाख २८ हजार ८७९ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.