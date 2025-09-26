सोलापूर

Vishwaraj Mahadik: भीमा साखर कारखान्याने केले साडेतीन कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा: चेअरमन विश्वराज महाडिक; सर्वांच्या बरोबरीने दर देण्यास कटिबद्ध

Bhima Sugar Factory financial support to sugarcane cultivators: राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली भीमा कारखान्याचा येणारा गळीत हंगाम सक्षमपणे सुरू करून या हंगामातही भीमा कारखाना गाळपास येणाऱ्या उसाला सर्वांच्या बरोबरीने दर देण्यास कटिबद्ध आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
-राजकुमार शहा

मोहेाळ : टाकळी सिकंदर ता मोहोळ येथील भीमा सहकारी साखर कारखान्याकडे गळीत हंगाम 2024/25 मध्ये गाळपास आलेल्या उसाचे प्रतिटन 2 हजार 800 रुपये प्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांची उर्वरित ऊस बीलाची रक्कम देणे राहिली होती ,ती सर्व रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली असल्याची माहिती कारखान्याचे चेअरमन विश्वराज महाडीक यांनी दिली.

