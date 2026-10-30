Bhima Sugar Factory: सभासदांची दिवाळी होणार गोड! भीमा कारखान्याकडून २५ किलो साखर; कामगारांनाही १० किलो मोफत

मोहोळ: टाकळी सिकंदर ता मोहोळ येथील स्व.भीमराव (दादा)महाडिक मल्टीस्टेट साखर कारखान्याच्या वतीने यंदा दिवाळी निमित्त कारखान्याच्या सर्व सभासदांना व कामगारांना साखरेची गोड भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अशा प्रकारचा उपक्रम प्रथमच राबविण्यात येत असल्याचा दावा कारखाना प्रशासना कडुन करण्यात आला असून, या नुसार प्रत्येक सभासदाला 30 रुपये प्रतिकिलो दराने 20 किलो व 5 किलो साखर मोफत, अशी एकूण 25 किलो साखर दिली जाणार आहे. कारखान्यातील कामगारांनाही 10 किलो साखर मोफत देण्यात येणार आहे..कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक खा. धनंजय महाडिक यांच्या मार्गदर्शना खाली व कारखान्याचे चेअरमन विश्वराज महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सभासदांसाठी साखर वाटप 2 नोव्हेंबर ते 5 नोव्हेंबर या कालावधीत संबंधित गट ऑफिसवर सभासदांना साखरेचे वाटप करण्यात येणार आहे. कामगारांसाठी साखर वाटप 6 नोव्हेंबर ते 8 नोव्हेंबर या कालावधीत कारखाना कार्यस्थळावर करण्यात येणार आहे..दिवाळीच्या सणानिमित्त सभासद आणि कामगारांच्या आनंदात भर घालण्याच्या उद्देशाने कारखाना व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतला आहे. सभासद व कामगार हे कारखान्याच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे घटक असून, त्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका कारखाना व्यवस्थापनाने घेतली आहे. या निर्णयामुळे सभासद व कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.भीमा साखर कारखान्याने नेहमीच सभासदांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. यंदाही सर्व शेतकरी सभासदांची दिवाळी गोड व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यात सवलतीच्या दरात 20 किलो आणि 5 किलो मोफत साखर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्यातील कामगारांनाही 10 किलो साखर मोफत देण्यात येणार आहे. या निर्णया मुळे सभासद व कामगारांची दिवाळी आनंदात व उत्साहात साजरी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.