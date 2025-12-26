Prakash Ambedkar: हिंदू मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला सोडलंय: ॲड. प्रकाश आंबेडकर, भाजप सोडून युती करण्याचे आदेश!

सोलापूर : हिंदू मतदार काँग्रेस पक्षाला सोडून गेला आहे. नगरपालिका निवडणुकीत फक्त आदिवासी बहुल भागात काँग्रेसला यश आले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत झालेले आहे. काँग्रेसच ओरबडण्याचे धोरण थांबत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत बसणार नाही, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप सोडून इतर पक्षाशी युती करण्याचे अधिकारी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ॲड. आंबेडकर हे सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याबाबत भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षासोबत जायचे की नाही? याबाबत आम्ही आणखी भूमिका घेतलेली नाही. गरजेपोटी युत्या आणि आघाड्या होत आहेत. आणि त्या युत्यांचा आम्हीही एक भाग आहोत. भाजपसोबत आम्ही कुठलाही संबंध ठेवणार नाही, फक्त भाजप सोडून इतरांशी आम्ही बोलतोय..एका जिल्ह्यामध्येच एक पक्ष हा एका भागात आहे आणि दुसऱ्या भागात नाही. यामुळे महाराष्ट्र पातळीवर कुठल्या एका पक्षाशी राजकीय युती नाही. महापालिका स्तरावर आमच्या युत्या होत आहेत. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश समितीचे सदस्य डॉ. नितीन ढेपे, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर मडिखांबे, अनिरुद्ध वाघमारे, विक्रांत गायकवाड, शहराध्यक्ष प्रशांत गोणेवार, अतिश बनसोडे, रवी गायकवाड, महेश कांबळे, विनोद इंगळे आदी उपस्थित होते..सत्तेबरोबर संघटन महत्त्वाचेॲड. आंबेडकर म्हणाले, भाजपने २०१४ पासून युतीचे राजकारण केले. त्या युतीच्या राजकारणात सध्याच्या परिस्थितीत सिलेक्टिव्ह युती करायची, असे धोरण ठरवले आहे. काही ठिकाणी अजित पवारांना जवळ करून युती करायची आणि एकनाथ शिंदे यांना बाजूला सारायचं. जिथे एकनाथ शिंदेंना घेतलं तिथं अजित पवारांना बाजूला सारायचं, असे भाजपचे धोरण आहे. .Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....बिहार निवडणुकीच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाला तर त्यांना संपवायचेच आहे, त्यासोबतच आपल्यासोबत असणाऱ्या मित्रपक्षांनाही संपवायचा खेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने सुरू केलेला आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली सिंगल पार्टी रुल आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.