Mohol Politics : अखेर ठरलं! सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांचा बुधवारी हजारो कार्यकर्त्यासह भाजपात होणार प्रवेश

मोहोळ - अखेर ठरलं! सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील व मोहोळ चे माजी आमदार यशवंत माने यांचा भाजपा पक्ष प्रवेश मुंबईतील पक्ष कार्यालयात बुधवार ता 29 रोजी होणार असल्याची माहिती माजी आमदार राजन पाटील यांनी दिली. या पक्ष प्रवेशामुळे जिल्ह्याची राजकीय गणिते बदलणार आहेत..या संदर्भात अधिक माहिती देताना माजी आमदार राजन पाटील म्हणाले, आम्ही जिथे राहू तिथं निष्ठेनेच राहणार. सत्तेसाठी स्वाभिमान घाण टाकणाऱ्या पैकी आम्ही नाही.दरम्यान येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, जिल्हा बँका या निवडणुका ताकतीने लढविणार असून, त्या ठिकाणी भाजपचाच झेंडा फडकवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षप्रवेशा वेळी किमान एक हजार कार्यकर्ते प्रवेश करणार असल्याचे ही माजी आमदार पाटील यांनी सांगितले..दरम्यान माजी आमदार पाटील यांनी भाजप मध्ये प्रवेश केल्याने भाजपची जिल्ह्यातील ताकद वाढणार आहे.माजी आमदार यशवंत माने यांच्याशी संवाद साधला असता, माजी आमदार राजन पाटील व मी बुधवारी दुपारी साडेबारा वाजता पक्षाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील भाजपच्या पक्ष कार्यालयात प्रवेश करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..