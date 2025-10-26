सोलापूर

Mohol Politics : अखेर ठरलं! सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांचा बुधवारी हजारो कार्यकर्त्यासह भाजपात होणार प्रवेश

आम्ही जिथे राहू तिथं निष्ठेनेच राहणार. सत्तेसाठी स्वाभिमान घाण टाकणाऱ्या पैकी आम्ही नाही.
राजकुमार शहा
मोहोळ - अखेर ठरलं! सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील व मोहोळ चे माजी आमदार यशवंत माने यांचा भाजपा पक्ष प्रवेश मुंबईतील पक्ष कार्यालयात बुधवार ता 29 रोजी होणार असल्याची माहिती माजी आमदार राजन पाटील यांनी दिली. या पक्ष प्रवेशामुळे जिल्ह्याची राजकीय गणिते बदलणार आहेत.

