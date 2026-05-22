Solapur OBC Hostel News: विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! वसतिगृह प्रवेश नियमित, ५१०० रुपये निर्वाह भत्ता मंजूर, आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या पाठपुराव्याला यश

सोलापूर: इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह प्रवेश नियमित करण्यासह रखडलेला प्रतिमाह ५१०० रुपयांचा निर्वाह भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे..यासंदर्भात आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मांडल्या होत्या. सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात येतात. मात्र, वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश आणि निर्वाह भत्त्यापासून वंचित राहावे लागत होते..\rआमदार देशमुख यांनी १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्री अतुल सावे यांना पाठविलेल्या पत्रात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेश नाकारला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता..तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणारा प्रतिमाह निर्वाह भोजन भत्ता रखडल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे नमूद केले होते. या पाठपुराव्यानंतर शासनाने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करण्यास तसेच प्रतिमाह सुमारे ५१०० रुपयांचा निर्वाह भत्ता मंजूर केला आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.