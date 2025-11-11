सोलापूर

Solapur Airport: कत्तलखान्यामुळे कावळे अन् घारींच्या घिरट्या! ; साेलापूर विमानसेवेत अडचणी; पतंगाच्या मांजासह कुत्री अन्‌ पक्ष्यांचा वावर

Solapur aviation news: विमानतळ प्रशासनाकडून महसूल, मनपा व पोलिस प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून या अडचणी दूर करण्याचे आदेश दिले. येणाऱ्या काळात विमानसेवेस अडथळा निर्माण करणाऱ्या नागरिक, दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे विमानतळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
Crows and kites hovering near Solapur Airport — slaughterhouse waste and stray animals posing a risk to flight operations

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: विमानतळाच्या शेजारी असलेले कत्तलखाने, मांसविक्री करणाऱ्या दुकानांमुळे भटक्या कुत्र्यांसह आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या घार, गिधाड, कावळ्यांची संख्या अधिक असल्याने विमानसेवेत अडणची येत आहेत. यावर लवकरच तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

