Solapur Airport: कत्तलखान्यामुळे कावळे अन् घारींच्या घिरट्या! ; साेलापूर विमानसेवेत अडचणी; पतंगाच्या मांजासह कुत्री अन्‌ पक्ष्यांचा वावर

सोलापूर: विमानतळाच्या शेजारी असलेले कत्तलखाने, मांसविक्री करणाऱ्या दुकानांमुळे भटक्या कुत्र्यांसह आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या घार, गिधाड, कावळ्यांची संख्या अधिक असल्याने विमानसेवेत अडणची येत आहेत. यावर लवकरच तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विमानसेवा आता सुरळीत सुरू झाली आहे. विमानतळावर विमान उतरताना पक्षी, पतंगाचा मांजा व टायरचा धूर असल्यास विमान उतरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत विमानतळ प्रशासनाकडून महसूल, मनपा व पोलिस प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून या अडचणी दूर करण्याचे आदेश दिले. येणाऱ्या काळात विमानसेवेस अडथळा निर्माण करणाऱ्या नागरिक, दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे विमानतळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पोलिसांकडून विमानतळ परिसरात गस्त सुरू करण्यात आली आहे तर महापालिकेकडून पुढील कारवाई करण्याचे नियोजन केले आहे..मनपा प्रशासनाने या सुचविल्या उपाययोजना...विमानतळाच्या भिंतीलगत असलेले सार्वजनिक शौचालयाच्या स्लॅबवर चढून मुले पतंग उडवितात.शौचालयावरून मुले विमानतळाच्या हद्दीत उतरतात, शिवाय यावर चढून कुत्री येतात त्यामुळे पाडकाम करावे.विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीलगत दीडशे कुटुंब आहेत. त्यांच्या भिंती विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीला लागून आहेत. अशा ठिकाणी पत्र्याचे शेड मारलेली आहेत त्यावर चढून कुत्रे आत मध्ये येत आहेत, हे शेड काढणे गरजेचे आहे.विमानतळाच्या सरंक्षक भिंतीलगत असणाऱ्या १५० कुटुंबांपैकी ७० टक्के कुटुंब कचरा विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीवरून आत टाकतात. त्यांच्या वासाने कुत्री, घारी ,पक्षी, घुशी इत्यादी प्राणी मांसाहारी पदार्थांकडे आकर्षित होतात. विमानतळस सरंक्षक भिंतीलगत दोन मीटरच्या आत अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. त्याचे पाडकाम करावे.विमानताळालगत असणआऱ्या शेडमध्ये काही गॅरेज आहेत, तिथे टायर जाळले जातात तो काळा धूर हा सद्यःस्थितीला विमान वाहतुकीस अडचणीचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे अशा दुकानांवर कारवाई करावी.विमानतळाच्या शेजारी असमाऱ्या क्लिनिक व हॉस्पिटल यांचा बायोमेडिकल कचरा हा संरक्षक भिंतीवरून आत टाकला जातो, त्यामुळे घारीस गिघाडे आणि कुत्री येतात अशा दवाखान्यांवर कारवाई करावी.