Solapur politics: सोलापूरच्या प्रभारीपदी आमदार पडळकर, चाकूरकर; २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीची भाजपकडून तयारी!

सोलापूर : लोकसभा निवडणुकीला आणखी तीन वर्षांचा अवकाश असला तरी भाजपने ती जिंकण्यासाठी विविध कार्यक्रमांद्वारे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रशिक्षण वर्गांसह लवकरच होणाऱ्या 'एसआयआर' अभियान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आणि २६ एप्रिलच्या 'मन की बात' कार्यक्रमासाठी पक्षाने प्रभारी नेमले आहेत. सोलापूर शहराची जबाबदारी डॉ. अर्चना पाटील-चाकूरकर यांच्याकडे, तर ग्रामीण भागाची जबाबदारी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे सोपवली आहे..आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने संघटनबांधणीसाठी पावले उचलली आहेत. राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद निवडणुकांपेक्षा पक्षाचे लक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीवर आहे. त्या दृष्टीने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियानाद्वारे कार्यकर्ते व नवनेतृत्व घडविण्यावर, तसेच 'एसआयआर' अभियानावर भर देण्यात येत आहे. त्यासोबतच विविध कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. २०२९ पर्यंत पक्षसंघटन अधिक मजबूत करणे हा उद्देश आहे..आजी-माजी आमदार, खासदार व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडे या अभियानांची जबाबदारी सोपवली आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी भाजपने दोन प्रभारी नेमले आहेत. सोलापूर शहराची जबाबदारी माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांच्या सून डॉ. अर्चना पाटील-चाकूरकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर सोलापूर पूर्व (सोलापूर लोकसभा) व सोलापूर पश्चिम (माढा लोकसभा) या दोन्ही मतदारसंघांची जबाबदारी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे देण्यात आली आहे..यामुळे दोघांना संधीसोलापूर शहरात लिंगायत समाजाचे प्राबल्य असल्याने डॉ. पाटील-चाकूरकर यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जत (जि. सांगली) विधानसभा मतदारसंघातून पडळकर हे प्रथमच भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. तसेच सांगली जिल्हा परिषदेतही त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला यश मिळाले आहे. आता पडळकर सोलापूर जिल्ह्यात प्रभारी म्हणून काम करणार आहेत.