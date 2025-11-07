Solapur News:'साेलापुरात उमेदवार निवड प्रक्रियेचा भाजपने फोडला नारळ'; नगरपरिषदेसाठी आजपासून स्वीकारणार इच्छुकांचे अर्ज

सोलापूर: भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी संघटनात्मक जिल्हा व महापालिका क्षेत्रनिहाय निवडणूक प्रमुख व प्रभारींची नियुक्ती करत महायुतीतील घटक पक्षांना शह दिला आहे. त्यानंतर नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीची प्रक्रियेचा नारळ फोडत मित्रपक्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एक नगरपंचायतीसाठी शुक्रवारपासून (ता. ७) तीन दिवस इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रदेश भाजप ॲक्शन मोडवर आले आहे. बुधवारी (ता. ५) निवडणूक प्रमुख, प्रभारींची घोषणा केल्यानंतर लागलीच गुरुवारी (ता. ६) प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व शासकीय जिल्ह्यांसह महापालिका क्षेत्राचे निवडणूक प्रमुख, प्रभारी, जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्ष, सरचिटणीस यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्यासह रवींद्र अनासपुरे, सुधीर देऊळगावकर यांनी निवडणूक तयारीसह उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून निवडणूक निकालानंतर उमेदवारांचे खर्च सादर करण्यापर्यंतच्या तांत्रिक बाबींविषयी मार्गदर्शन केले..पाचजणांची कोअर कमिटीजिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीसाठी भाजपने पाचजणांची कोअर कमिटी नेमली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी त्याकडे उमेदवार मागणी अर्ज सादर करायचा आहे. त्यासाठीचा छापील अर्ज पक्षाकडून पुरविण्यात येणार आहे..तीन दिवस स्वीकारणार अर्जसात तेनऊ नोव्हेंबर या कालावधीत नगरपरिषद - नगरपंचायत निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर १० नोव्हेंबर रोजी त्यांची पडताळणी केली जाणार आहे..भारतीय जनता पक्षाने नगरपरिषद - नगरपंचायत निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. इच्छुकांकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया शुक्रवारपासून सुरू केली जाणार आहे.- शशिकांत चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा पूर्व.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नवागतांसाठी सदस्य नोंदणीनुकतेच सोलापूरसह राज्यभरातील अन्य पक्षातील अनेक नेत्यांसोबत त्यांच्या समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ते नगरपरिषद - नगरपंचायतीसाठी इच्छुक असू शकतात. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक लढवू इच्छिणारे, मात्र भाजपचे प्राथमिक व सक्रिय सदस्य नसल्यास त्यांची सदस्यता नोंदणी करून घेतली जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.