सोलापूर

Solapur News:'साेलापुरात उमेदवार निवड प्रक्रियेचा भाजपने फोडला नारळ'; नगरपरिषदेसाठी आजपासून स्वीकारणार इच्छुकांचे अर्ज

BJP’s Solapur Unit Begins Nagar Parishad Candidate Selection: नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीची प्रक्रियेचा नारळ फोडत मित्रपक्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एक नगरपंचायतीसाठी शुक्रवारपासून (ता. ७) तीन दिवस इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी संघटनात्मक जिल्हा व महापालिका क्षेत्रनिहाय निवडणूक प्रमुख व प्रभारींची नियुक्ती करत महायुतीतील घटक पक्षांना शह दिला आहे. त्यानंतर नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडीची प्रक्रियेचा नारळ फोडत मित्रपक्षांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एक नगरपंचायतीसाठी शुक्रवारपासून (ता. ७) तीन दिवस इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.

