Bhose Zilla Parishad: भोसे जिल्हा परिषद गटात भाजपाला गटाबाहेरचा उमेदवार देण्याची वेळ; विरोधकांकडून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न!

-महेश पाटील सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर ): नगरपालिका निवडणुकीनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्या मध्ये झेडपी व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहे. अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशीच दोन प्रमुख उमेदवारांमध्ये या विषयावरून कलगीतुरा रंगला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...याबाबत सविस्तर वृत्त असे की भोसे जिल्हा परिषद गटातून जिल्हा परिषदेसाठी तीर्थ क्षेत्र विकास आघाडी कडून दामाजी शुगरचे विद्यमान संचालक बसवराज पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे.उमेदवारी दाखल केल्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.त्यांच्या समोर प्रमुख उमेदवार भाजपाचे प्रदीप खांडेकर हे असल्याने, व त्यांचे गाव हिवरगाव हे हुलजंती जिल्हा परिषद गटात येत असल्याने बाहेरच्या उमेदवाराला भोसे जिल्हा परिषद गटामधिल मतदार स्वीकारणार नाहीत असे विधान केले होते त्या विधानाला भाजपचे उमेदवार प्रदीप खांडेकर यांनीही प्रतिउत्तर दिले आहे..दरम्यान भोसे जिल्हा परिषद गट हा मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागातील मातब्बर राजकीय पुढाऱ्यांचा गट म्हणून ओळखला जातो. या गटातून मागील झेडपीच्या निवडणुकीत भाजपचे विद्यमान आमदार समाधान आवताडे यांच्या गटाचे दिलीप चव्हाण हे निवडून आले होते. पुढे त्यांना सोलापूर झेडपीचे उपाध्यक्षपदी मिळाले होते. त्यानंतर याही निवडणुकीत आरक्षणाच्या सोडतीमध्ये भोसे जिल्हा परिषद गटात सर्वसाधारण पुरुष असे आरक्षण पडले. त्यामुळे या गटात परत एकदा ओपन प्रवर्गातील उमेदवाराला भाजपकडून उमेदवारी मिळेल असे चित्र असताना, येथे वेगळेच समीकरण पाहायला मिळाले आहे. .मागील झेडपी व पंचायत समिती निवडणुकीत मरवडे पंचायत समिती गणातून निवडून येऊन मंगळवेढा पंचायत समितीचे सभापतीपद भूषवलेले प्रदीप खांडेकर या ओबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवाराला भोसे गटात जनरल प्रवर्गातून उमेदवारी दिली आहे.भोसे गटात भाजपा कडे एवढे मात्तबर राजकीय मंडळी असताना बाहेरच्या गटातील उमेदवाराच्या गळ्यात उमेदवारी कशी पडली याची चर्चा सुरु झाली आहे.त्यामुळे याचे आयते कोलीत विरोधी प्रमुख उमेदवारांपैकी एक असलेले दामाजी साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक बसवराज पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हा मुद्दा उपस्थित करून भाजपाचे उमेदवार प्रदीप खांडेकर यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान भाजपाचे उमेदवार प्रदीप खांडेकर यांनी देखील या टिकेला उत्तर दिले आहे. ते असे म्हणाले की गेल्या नऊ वर्षापासून आमदार समाधान आवताडे यांचा विश्वासू सहकारी म्हणून मंगळवेढा तालुक्यातील जनतेची सेवा करण्याचे काम करत आहे.मी पंचायत समितीचा सभापती असताना जास्तीत जास्त कामे ही भोसे जिल्हा परिषद गटामध्येच केली आहेत. माझी कामाची धडपड बघूनच आमदार आवताडे यांनी माझ्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. शिवाय भोसे जिल्हा परिषद गटातील मतदारांचा अन राजकीय कार्यकर्त्यांचा मला पाठींबा आहे. शिवाय आमदार आवताडे यांचा मी विश्वासू सहकारी असल्यामुळे भोसे जिल्हा परिषद गटातून विजय झाल्यानंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये मोठ्या पदावर मला काम करण्याची संधी मिळू शकते. मतदारांना या गोष्टी माहीत असल्यामुळे त्यांचा मला पाठिंबा आहे. माझ्यावर बाहेरचा उमेदवार म्हणून आरोप करणाऱ्या विरोधकांना तिकीट मिळावे म्हणून कोणाकडे जावे लागले, शिवाय ते ज्यांचा फोटो लावून मतं मागतात ते पंढरपूर तालुक्यातील सरकोली गावातील होते. असेही सांगायला खांडेकर विसरले नाहीत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!. दरम्यान भोसे गटात भाजपाकडून जातीय समीकरण पाहून उमेदवारी दिल्याचे राजकारणातील जाणकार मंडळीकडून चर्चा होत आहे. भोसे गटात धनगर समाजाचे प्राबल्य जास्त आहे म्हणूनच माजी सभापती प्रदीप खांडेकर हे धनगर समाजाचे घटक असल्याने त्यांना भोसे जिल्हा परिषद गटातून ओपन कॅटेगिरीतून उमेदवारी मिळाली असल्याचे राजकीय पंडितांमध्ये चर्चा आहे. त्यामुळे भोसे जिल्हा परिषद गटामध्ये विकासाचे मुद्दे बाजूला राहून आतला आणि बाहेरचा उमेदवार यावरच आरोप प्रत्यारोप होऊन ही निवडणूक पार पडली जाणार अन पुन्हा एकदा जनतेच्या तोंडाला विकासाची पाने पुसली जाणार अशी चर्चा भोसे गटामध्ये सुरू आहे..