सोलापूर

Bhose Zilla Parishad: भोसे जिल्हा परिषद गटात भाजपाला गटाबाहेरचा उमेदवार देण्याची वेळ; विरोधकांकडून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न!

Bhose ZP seat political pressure on BJP: भोसे गटात बाहेरच्या उमेदवाराला भाजपाची उमेदवारी; विरोधकांचा कोंडीचा डाव
Political activity intensifies in Bhose Zilla Parishad group as BJP faces opposition pressure.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-महेश पाटील

सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर ): नगरपालिका निवडणुकीनंतर सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्या मध्ये झेडपी व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले आहे. अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवशीच दोन प्रमुख उमेदवारांमध्ये या विषयावरून कलगीतुरा रंगला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

