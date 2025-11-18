Solapur politics:'साेलापूर जिल्ह्यात भाजपच बाहुबली'; दिले १२ उमेदवार, मोहिते-पाटलांच्या साम्राज्याला आव्हान..

सोलापूर: जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका व एक नगरपंचायत अशा सर्व १२ नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपने पहिल्यांदाच ''कमळ'' चिन्हावर उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. यातील सात ठिकाणी मूळ भाजपच्या तर पाच ठिकाणी आयात उमेदवारांना संधी दिली आहे. अकलूजमध्ये स्वतंत्र पॅनेल उभे करत मोहिते - पाटील यांच्या साम्राज्याला थेट आव्हान दिले असून सांगोल्यात ऐनवेळी शेकापचा उमेदवारच हायजॅक करण्याच्या यशस्वी राजकीय खेळीनंतर शेकापचाही पाठिंबा मिळवला आहे. तर अक्कलकोटमध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे बंधू मिलन कल्याणशेट्टी यांना उमेदवारी दिली आहे. .CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवारी (ता. १७) भाजपने नगराध्यक्ष पदासाठीचे उमेदवार जाहीर केले. भाजप नगरपालिका निवडणुकांत पहिल्यांदाच स्वबळावर शड्डू ठोकत सर्व ठिकाणी कमळ चिन्हावर उमेदवार आखाड्यात उतरवले आहेत. स्वबळावर उमेदवार जाहीर केले असले तरी पाच नगरपालिकांत नुकतेच पक्षात आलेल्यांसह ऐनवेळी प्रवेश दिलेल्यांच्या गळ्यात नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीची माळ घातली आहे. यात अकलूज, सांगोला, मंगळवेढा, करमाळा या नगरपालिका तर अनगर नगरपंचायतीचा समावेश आहे. तर अक्कलकोट, दुधनी, मैंदर्गी, बार्शी, कुर्डुवाडी, मोहोळ व पंढरपूरमध्ये मूळ भाजपच्या व अनेक वर्षांपासून कार्यरत कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे..कोतमिरे मैदानातअकलूजमध्ये भाजपने पूर्वीपासून मोहिते-पाटील विरोधक असलेल्या कोतमिरे कुटुंबातील पूजा कोतमिरे यांना आखाड्यात उतरवले आहे. जिल्हा बँकेचे माजी प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांच्या त्या चुलत सून आहेत.विठ्ठल परिवारात दुफळीपंढरपूर नगरपालिकेसाठी अनेक दिवसांपासून एकीच्या चर्चा सुरू असलेल्या विठ्ठल परिवारात दुफळी निर्माण पडली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. विठ्ठल परिवार म्हणून एकत्रित आलेले माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी विठ्ठल परिवर्तन आघाडी स्थापन केली असून, नगराध्यक्षपदासह सर्वच प्रभागांत उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. आमदार पाटील यांच्या भूमिकेमुळे भालके गटाला धक्का बसला आहे..करमाळ्यात घुमरे यांना डावललेकरमाळा नगरपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून जयश्री घुमरे व सुनीता देवी यांच्यात मोठी चुरस निर्माण झाली होती. शेवटी माजी नगरसेवक कन्हैयालाल देवी यांच्या पत्नी सुनीता देवी यांना भाजप नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. देवी यांना नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर होताच भाजपकडून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जयश्री घुमरे यांचे पती भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षा रश्मी बागल व दिग्विजय बागल यांचे काका विलासराव घुमरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत बैठकीतून रागाने निघून गेले.अनगरमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामाअनगर नगरपंचायतीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार उज्वला थिटे या आज यांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी हायव्होल्टेज ड्रामा घडला. कडाक्याच्या थंडीत लोक उठण्यापूर्वीच पहाटे साडेपाच वाजता थिटे या अंगात स्वेटर, डोक्यावर स्कार्फ लावून अनगरमध्ये पोचल्या. ८ पोलिस अधिकारी व ५५ पोलिस अंमलदारांच्या बंदोबस्तात सकाळी सव्वा अकरा वाजता त्यांनी मुलाच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल केला. विशेष म्हणजे अर्ज भरून झाल्यावर अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांमध्येच पोलिस बंदोबस्तात त्यांना अनगरमधून बाहेर यावे लागले..पक्ष, आघाडीनिहाय नगराध्यक्षपदाचे उमेदवारशिवसेना (०७)अक्कलकोट : रईस शेखकरमाळा : नंदिनी जगतापदुधनी : प्रथमेश म्हेत्रेमोहोळ : सिद्धी वस्त्रेसांगोला : आनंदा मानेकरमाळा : नंदिनी जगतापकुर्डुवाडी : समिरून्नीसा मुलाणीशिवसेना उद्धवबाळासाहेब ठाकरे (०४)बार्शी : निर्मला बारबोलेमोहोळ : उज्ज्वला कांबळेकुर्डुवाडी : जयश्री भिसेअक्कलकोट : राम जाधवराष्ट्रवादी काँग्रेस (०३)अनगर : उज्वला थिटेअकलूज : देवयानी रास्तेकुर्डुवाडी : सुरेखा गोरेराष्ट्रवादी काँग्रेसशरदचंद्र पवार पक्ष (०५)मोहोळ : अश्विनी जाधवमंगळवेढा : शुभांगी कौंडुभैरीअकलूज : रेश्मा आडगळेअक्कलकोट : इकरार शेखदुधनी : राजेंद्र इंगळेकाँग्रेस (०५)अक्कलकोट : अशपाक बळोरगीकुर्डुवाडी : मनीषा गवळीबार्शी : जाकिराबी इक्बाल शेखमोहोळ : ॲड. सोनल जानरावदुधनी : महेश भैरमठस्थानिक आघाडी (०५)मैंदर्गी : शिवम्मा पोतेनवरू, स्थानिक आघाडीपंढरपूर : प्रणिता भालके, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीपंढरपूर : सारिका साबळे, विठ्ठल परिवर्तन आघाडीकरमाळा : मोहिनी सावंत, शहर विकास आघाडीमंगळवेढा : सुनंदा अवताडे, समविचारी आघाडी..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...आयात उमेदवारांना संधीमंगळवेढा ः प्रा. सुप्रिया जगताप या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी अजित जगताप यांच्या पत्नी आहेत. त्यांनी वर्षभरापूर्वी सदस्यत्व स्वीकारल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.करमाळा ः सुनीता देवी या नागरी संघटनेचे माजी नगरसेवक कन्हैयालाल देवी यांच्या पत्नी आहेत. त्यानी नुकताच भाजपात प्रवेश केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.