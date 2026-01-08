Solapur politics:‘पुन्हा येईन’ म्हणणारे रघुनाथ कुलकर्णी कन्येच्या प्रचारात व्यस्त; मुंबई महापालिकेसाठी भाजपकडून सायली कुलकर्णी यांना उमेदवारी!

Solapur Politics : भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी महापालिका निवडणूक प्रमुख पदावरून मुक्त करण्याची विनंती केल्यानंतर पुन्हा लवकरच सोलापुरात येऊ, असे सांगणारे रघुनाथ कुलकर्णी सध्या मुंबईत कन्येच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. भाजपने त्यांची कन्या सायली कुलकर्णी यांना प्रभाग क्रमांक ६० मधून उमेदवारी दिली आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .भाजपने अंदमान - निकोबारचे प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी यांची महापालिका निवडणूक प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, मूळचे सोलापूरचे असलेले कुलकर्णी हे आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या जवळचे असल्याचा आरोप करत पक्षातून त्यांना विरोध झाला होता. तर त्यांनी बोलावलेल्या आमदारांच्या दोन बैठकांना गैरहजर राहत आमदार देवेंद्र कोठे यांनी त्यांच्यावर अघोषित बहिष्कारच टाकला होता. .त्यामुळे पक्षाने त्यांची उचलबांगडी करत आमदार कल्याणशेट्टी यांच्याकडे निवडणूक प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली होती. परंतु जिल्हा परिषद निवडणुका केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता असल्याच्या कारणाने त्यांनी त्या जबाबदारीतून मोकळे करण्याची विनंती प्रदेशाकडे केली होती. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी आपण लवकरच पुन्हा सोलापुरात येऊ, असे सांगितले होते..प्रदेश भाजपने आमदार कल्याणशेट्टी यांची विनंती मान्य केल्याचे अद्याप तरी स्पष्ट केले नाही. निवडणूक प्रभारी, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी निश्चिती झाली असली तरी एकूण घडामोडींवरून या सर्व निर्णय प्रक्रियेत कल्याणशेट्टींचा सहभाग राहिल्याचे लपून राहिले नाही. त्यामुळेच रघुनाथ कुलकर्णी सोलापूरकडे फिरकले नसल्याचे दिसून येते. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.तर पक्षाने मुंबईतील प्रभाग क्रमांक ६० मधून कुलकर्णी यांच्या कन्या सायली यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ते सध्या कन्येच्या प्रचारात सक्रिय आहेत. त्यांच्यासाठी ते बैठका घेतानाच पदयात्रा, घरोघरी संपर्क यात सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.