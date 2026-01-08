सोलापूर

Solapur politics:‘पुन्हा येईन’ म्हणणारे रघुनाथ कुलकर्णी कन्येच्या प्रचारात व्यस्त; मुंबई महापालिकेसाठी भाजपकडून सायली कुलकर्णी यांना उमेदवारी!

BJP Strategy in Mumbai Municipal Elections: रघुनाथ कुलकर्णींचा सोलापूरला अलविदा, कन्या सायलीच्या प्रचारात व्यस्त
Raghunath Kulkarni campaigns for BJP candidate and daughter Sayali Kulkarni during Mumbai municipal elections.

Raghunath Kulkarni campaigns for BJP candidate and daughter Sayali Kulkarni during Mumbai municipal elections.

Solapur Politics : भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी महापालिका निवडणूक प्रमुख पदावरून मुक्त करण्याची विनंती केल्यानंतर पुन्हा लवकरच सोलापुरात येऊ, असे सांगणारे रघुनाथ कुलकर्णी सध्या मुंबईत कन्येच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. भाजपने त्यांची कन्या सायली कुलकर्णी यांना प्रभाग क्रमांक ६० मधून उमेदवारी दिली आहे.

