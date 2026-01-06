सोलापूर
Praniti Shinde:‘लाडकी बहीण’द्वारे भाजप महिलांची अब्रू विकत घेईल: खासदार प्रणिती शिंदे यांचे वादग्रस्त विधान, मी मेले तरी काँग्रेसमध्येच!
सोलापूर : भाजपावाले रात्री १० नंतर शहरात फिरतील, त्यांच्यावर लक्ष ठेवा. लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून भाजप महिलांची अब्रू विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल, असे वादग्रस्त विधान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केले. हेरिटेज येथे महाविकास आघाडीच्या प्रचार शुभारंभात त्या बोलत होत्या.