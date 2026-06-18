Solapur Politics: भाजपच्या मतदारांवर आमदार-पदाधिकाऱ्यांचा वॉच; नगरसेवक सकाळी आठला ‘हेरिटेज’मध्ये जमणार, ११च्या आत मतदान करण्याचे आदेश

सोलापूर: विधान परिषद मतदारसंघात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व असले तरी दक्षता घेतली जात आहे. शहरातील नगरसेवकांना सकाळी आठ वाजता हेरिटेज हॉटेलवर बोलावले आहे, तर ग्रामीणमधील मतदारही एकत्रितरीत्या संबंधित मतदान केंद्रावर पोहोचणार आहेत. त्यांच्यावर आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांची नजर राहणार आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.बुधवारी सायंकाळी सारस्वत मंगल कार्यालयात भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक घेण्यात आली. यात मतदानाचे नियोजन करण्यात आले. याप्रसंगी पुन्हा मतदानाच्या प्रात्यक्षिकासह प्रत्येक नगरसेवकाकडून मतदान करून घेण्यात आले. भाजपचे सुमारे ३६० मतदार असून विरोधकांपेक्षा २०० मतांनी भाजपचा उमेदवार निवडून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पालकमंत्री गोरे यांनी मंगळवारी वैराग येथे जाऊन नगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांची भेट घेत राष्ट्रवादीचे १५ नगरसेवक पाठीशी राहतील याची तजवीज केली, तर आमदार उत्तमराव जानकर यांच्या वेळापूर येथील निवासस्थानी बैठकही घेतली..१२ नगरसेवकांच्या गटावर दोघांची देखरेखमहापालिकेत निवडून आलेले ८७ तर आठ स्वीकृत असे ९५ नगरसेवक आहेत. मतदानासाठी तीन प्रभागातील म्हणजे १२ नगरसेवकांचा एक गट तयार केला आहे. त्यांच्याकडून मतदान करवून घेण्यासाठी त्या गटासाठी दोघा नगरसेवक-पदाधिकाऱ्यांना नेमण्यात आले आहे. तीनही आमदारही याचा पाठपुरावा करणार आहेत. सकाळी ११ च्या मतदान करा, येताना मनपा आयकार्ड, मतदान कार्ड आणा तर सोबत मोबाईल व पेन आणू नका, मतदान करताना तेथील पेनचाच वापर करा, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. सकाळी आठ वाजता हेरिटेजमध्ये बोलावले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...ग्रामीणमध्ये एकत्रित मतदानजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पंढरपूर, मंगळवेढा, अकलूज व कुर्डुवाडी या केंद्रांवर भाजपचे मतदार गटागटाने पोहोचतील, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यांना दुपारी १२ च्या आत मतदान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ते मतदान केंद्रावर पोहोचतील यासाठी गटनिहाय पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.