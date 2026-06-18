सोलापूर

Solapur Politics: भाजपच्या मतदारांवर आमदार-पदाधिकाऱ्यांचा वॉच; नगरसेवक सकाळी आठला ‘हेरिटेज’मध्ये जमणार, ११च्या आत मतदान करण्याचे आदेश

Solapur BJP election planning and strategy: विधान परिषद निवडणुकीत भाजपची मतं अबाधित ठेवण्यासाठी नगरसेवकांना सकाळी ‘हेरिटेज’मध्ये हजेरी, ११ पूर्वी मतदानाची सक्ती; आमदार-पदाधिकाऱ्यांची थेट देखरेख
Council Election Strategy in Action: BJP Mobilizes Corporators, Ensures Early Voting

Council Election Strategy in Action: BJP Mobilizes Corporators, Ensures Early Voting

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: विधान परिषद मतदारसंघात भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व असले तरी दक्षता घेतली जात आहे. शहरातील नगरसेवकांना सकाळी आठ वाजता हेरिटेज हॉटेलवर बोलावले आहे, तर ग्रामीणमधील मतदारही एकत्रितरीत्या संबंधित मतदान केंद्रावर पोहोचणार आहेत. त्यांच्यावर आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांची नजर राहणार आहे.

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