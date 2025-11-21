सोलापूर

Solapur News: 'आरक्षण सोडत प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी'; भाजपच्या माजी शहराध्यक्षासह दोघांची आरक्षण सोडतीवर हरकत

Reservation stay demand: सदर हरकतीचे निवडणूक विभागाकडे सादरीकरण करण्यात आले असून पुढील निर्णयासाठी वरिष्ठ पातळीवर तपासणी सुरू आहे. स्थानिक राजकारणात या घडामोडीमुळे चांगलीच खळबळ उडाली असून विविध पक्षांचे नेते आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
“BJP Leader Challenges Reservation Lottery; Calls for Immediate Suspension of Process”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने १७ नोव्हेंबरला फेर आरक्षण सोडत काढली. या सोडत प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी शहराध्यक्ष नरेंद्र काळे आणि राम वाकसे अशा दोघांनी महापालिका निवडणूक कार्यालयात लेखी स्वरूपात केली आहे.

