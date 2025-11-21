Solapur News: 'आरक्षण सोडत प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी'; भाजपच्या माजी शहराध्यक्षासह दोघांची आरक्षण सोडतीवर हरकत

सोलापूर : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने १७ नोव्हेंबरला फेर आरक्षण सोडत काढली. या सोडत प्रक्रियेस स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी शहराध्यक्ष नरेंद्र काळे आणि राम वाकसे अशा दोघांनी महापालिका निवडणूक कार्यालयात लेखी स्वरूपात केली आहे. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जी आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविण्यात आली, त्या ११ नोव्हेंबर रोजीच्या पहिल्या प्रक्रियेमध्ये प्रथम अनुसूचित जातीचे आरक्षण काढण्यात आले. त्यामध्ये प्रभाग २४ (अ) मध्ये अनुसूचित जाती सर्वसाधारण असे आरक्षण पडले होते. २४ (ब) मध्ये अनुसूचित जमातीची महिला हे थेट आरक्षण काढण्यात आले. २४ (क) हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी सोडत मधून काढल्यानंतर २४ ड सर्वसाधारण महिलेसाठी सोडत निघाली. .परंतु १४ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार २४ (क) ही जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी थेट राखीव करण्यात यावी, असे महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र आले वास्तविक पाहता २४ (ब) ही जागा महिलेसाठी राखीव करण्यात आली होती. अशावेळी एकाच प्रभागात दोन जागा दोन प्रवर्गासाठी थेट आरक्षित करणे हे अन्यायकारक आहे. तसेच आरक्षण निश्चित करताना नियम क्रमांक ६ (३) (ब) नुसार असे करता येत नाही. .२६ प्रभागातील फक्त एकाच प्रभागात थेट दोन महिलांसाठी दोन प्रवर्गातून जागा आरक्षित करणे हे संशयास्पद आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाबद्दल चुकीचे मत तयार झाले आहे. हे बदल होण्यासाठी प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी असेही त्यांनी आपल्या लेखी हरकतीमध्ये नमूद केले आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...आयोगाचे अधिकारी उपस्थित नव्हतेमहापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबवत असताना राज्य निवडणूक आयोगाचे कोणतेही अधिकारी यावेळी उपस्थित नव्हते, ही गंभीर बाब आहे. म्हणून ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविण्यात आली आहे असे आमचे मत आहे. यामुळेच आता १७ नोव्हेंबरच्या काढलेल्या आरक्षण सोडतील स्थगिती देण्यात येऊन ही आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पुन्हा एकदा राबविण्यात यावी अशी मागणी दोघांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.