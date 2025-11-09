Rambhau Satpute : मोहोळ तालुक्यातील मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकेल: माजी आमदार रामभाऊ सातपुते

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ चे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या भाजपा पक्ष प्रवेशामुळे पक्षाला चांगली च ताकद मिळाली आहे.त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायत या दोन्ही ठिकाणी भाजपा कमळ या चिन्हावर लढेल व त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा पडकविला जाईल असे प्रतिपादन सोलापूर पूर्व निवडणूक प्रमुख माजी आमदार रामभाऊ सातपुते यांनी केले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.भारतीय जनता पार्टी, मोहोळ शहरच्या वतीने मोहोळ नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकी च्या अनुषंगाने जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, माजी आमदार राजन पाटील ,उपाध्यक्ष प्रकाश चवरे, सुरेश राऊत, सरचिटणीस विकास वाघमारे,चिटणीस महेश सोवनी, तालुकाध्यक्ष सतीश काळे, रमेश माने, सोमेश क्षीरसागर, मोहोळ नगरपरिषद निवडणूक प्रभारी सुशील क्षीरसागर आदींच्या उपस्थितीत इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.यावेळी 66 इच्छुक उमेदवारांनी नगरसेवक पदासाठी तर 12 महिलांनी नगराध्यक्ष पदासाठी मुलाखती दिल्या.त्यावेळी माजी आमदार सातपुते बोलत होते..पूर्वी माजी आमदार पाटील यांना राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) पक्षाच्या कोठ्यातून सहकार परिषदेचे अध्यक्षपद दिले होते. जरी त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी तो मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहेत, तो राजीनामा मंजूर होऊ नये यासाठी मी आग्रह धरणार असल्याचे माजी आमदार सातपुते यांनी सांगीतले..निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्यांना उमेदवारी मिळेलसोलापूर जिल्हा निवडणूक प्रभारी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक प्रमुख माजी आमदार सातपुते, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण व माजी आमदार पाटील यांनी मोहोळ नगरपरिषदे साठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती साठी आरक्षित आहे. हा अहवाल जिल्हा पातळीवर सादर केला जाईल,जिल्हा पातळी वरून तो मुंबईच्या प्रदेश कार्यालयाकडे जाईल व त्या ठिकाणाहुन निवडून येण्याची क्षमता असणाऱ्याना उमेदवारी दिली जाणार असल्याचे निवडणुक प्रभारी सुशील क्षीरसागर यांनी सांगीतले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यांनी दिल्या नगराध्यक्ष पदासाठी मुलाखती-----शीतल सुशील क्षीरसागर, सरिता संतोष सुरवसे, साक्षी रोहित फडतरे,लक्ष्मी संतोष खंदारे, यशोदा दिलीप कांबळे , शोभा नागनाथ सोनवणे,स्मिता प्रकाश कोकणे, शुभांगी नागनाथ क्षीरसागर, वर्षा गौतम क्षीरसागर, सुनीता छगन अष्टुळ, सारिका किसन गायकवाड, मनीषा विक्रम फडतरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.