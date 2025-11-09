सोलापूर

Rambhau Satpute : मोहोळ तालुक्यातील मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकेल: माजी आमदार रामभाऊ सातपुते

Angar Nagar Panchayat: पूर्वी माजी आमदार पाटील यांना राष्ट्रवादी ( अजित पवार ) पक्षाच्या कोठ्यातून सहकार परिषदेचे अध्यक्षपद दिले होते. जरी त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी तो मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहेत.
Former MLA Rambhau Satpute expresses confidence that BJP’s flag will fly over Mohol and Angar councils.

मोहोळ : मोहोळ चे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या भाजपा पक्ष प्रवेशामुळे पक्षाला चांगली च ताकद मिळाली आहे.त्यांच्या नेतृत्वाखाली मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायत या दोन्ही ठिकाणी भाजपा कमळ या चिन्हावर लढेल व त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा पडकविला जाईल असे  प्रतिपादन सोलापूर पूर्व निवडणूक प्रमुख माजी आमदार रामभाऊ सातपुते यांनी केले.

