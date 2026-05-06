Solapur Accident: अपघातात ब्लड बँकेचा कर्मचारी ठार; साेलापूरातील घटना, रक्ताचे नमुने घ्यायला जाताना काळाचा घाला!

सोलापूर : मुळेगाव रोडवरील यशोधरा हॉस्पिटलमधील रुग्णाला रक्ताची आवश्यकता होती. रुग्णालयाने रक्तासाठी डॉ. हेडगेवार ब्लड बँकेशी संपर्क केला. त्यानंतर पहाटे तीनच्या सुमारास ब्लड बँकेचे रक्तदूत विनायक वसंतराव कुलकर्णी (वय ३८, रा. सिद्धेश्वर नगर, मजरेवाडी) हे टेक्निशियन रणजित शंकर मळगे (वय २८, रा. तांदूर, ता. मंगळवेढा) यांच्यासमवेत रुग्णाच्या रक्ताचे नमुने घ्यायला जात होते. त्यावेळी जुना बोरामणी नाका परिसरात समोरून येणाऱ्या ट्रकच्या धडकेत विनायक जागीच ठार झाला. .हैदराबाद रोडवरील मार्केट यार्डाकडून जड वाहने जुना बोरामणी नाक्यावरून अक्कलकोट, विजयपूरकडे जातात. जुना बोरामणी नाका चौक जड वाहनांसाठी अपुरा पडतो. चौकातील अतिक्रमण काही दिवसांपूर्वी काढले होते; पण रस्त्यालगत वाहने थांबलेली असतात. मंगळवारी (ता. ५) पहाटे अडीच-पावणेतीनच्या सुमारास ब्लड बँकेतून विनायक कुलकर्णी व रणजित मळगे दुचाकीवर यशोधरा हॉस्पिटलकडे जात होते. .जुना बोरामणी नाका परिसरात दुचाकी आली होती, त्याचवेळी समोरून भरधाव ट्रक येत होता. रस्त्याच्या बाजूला खासगी ट्रॅव्हल्स, चारचाकी थांबली होती. त्यामुळे अपघात झालेल्या ठिकाणी रस्ता थोडा अरुंद झाला होता. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या ट्रकचा कट लागून दुचाकीवरील विनायक जोरात रस्त्यावर आदळला. त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ट्रक चालक मात्र अपघातानंतर मदतीसाठी न थांबता तसाच निघून गेल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे..अपघाताचा आवाज आल्यावर जवळील 'एचडीएफसी' बँकेच्या एटीएममधील सुरक्षारक्षक तेथे गेले; पण विनायक रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. त्याला दवाखान्यात नेईपर्यंत त्याचा मृत्यू झाला होता. पहाटे ३.०७ वाजता हा अपघात झाल्याचेही सीसीटीव्हीतून दिसते. त्या ट्रकचा शोध जोडभावी पेठ पोलिस घेत आहेत..एक वर्षाच्या मुलीचा ३ दिवसांपूर्वीच वाढदिवसमयत विनायक कुलकर्णी यांचे दोन वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांना एक वर्षाची मुलगी आहे. तिचा तीन दिवसांपूर्वीच वाढदिवस साजरा करण्यात आला होता. विनायक हाच कुटुंबाचा आधार होता. त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती साधारण आहे.