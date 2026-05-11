सोलापूर

Solapur Crime: बोरामणीतील तिहेरी हत्याकांडाचा उलगडा; पैसे आणि जमीन वादातून पत्नी, मुलगा-मुलीचा खून!

Accused confesses killing wife son and daughter: पैसे व जमिनीच्या वाटणीवरून वहिनीशी सुरू असलेल्या वादातून दिरानेच विधवा वहिनी व तिच्या दोन मुलांचा छतावर झोपेत तलवारीने खून केल्याचे उघड; बांगलादेशात पळ काढण्याआधी पश्चिम बंगालमध्ये अटक
Police Crack Boramani Triple Murder Case; Accused Admits Family Killings

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: बोरामणी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील दिराने २ मे रोजी पहाटे झोपेतील विधवा वहिनी व तिच्या दोन मुलांचा निर्घृण खून केला. बांगलादेशात पळून जाण्याच्या तयारीतील शंकर दत्तात्रय मस्के याला पोलिसांनी पश्चिम बंगालमध्ये पकडले. घटनेदिवशी त्याची पत्नी, मुलगा, मुलगी व मेव्हणा घरीच होते, अशी माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे. त्या दिवशी शंकरचा मुलगा, मेव्हणा तेथील लोकांना वेगळेच सांगत होते, त्यांचा खोटारडेपणा पोलिस तपासात उघड झाला आहे.

