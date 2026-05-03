Solapur Crime: आदल्या दिवसाच्या वादातून हत्या; वैरागमध्ये तरुणाचा दगडाने खून, जुन्या वादाचा रक्तरंजित शेवट!

वैराग : शहरातील दत्तनगर परिसरात डोक्यात दगड घालून ३१ वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २) पहाटेच्या सुमारास घडली. दिनेश ऊर्फ अप्पासाहेब दादासाहेब कापसे (वय ३१) असे मृताचे नाव आहे. मृताचा भाऊ ज्ञानेश्वर कापसे याने दिलेल्या फिर्यादीवरून वैराग पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे..संशयित उल्हास ऊर्फ बबलू दत्तात्रय मुळे (वय ३२) याने जुन्या वादातून हा खून केल्याचे समोर आले आहे. घटनेच्या आदल्या दिवशी रात्री दहाच्या सुमारास चार-पाच मित्र दारू पिण्यासाठी एका दुकानी बसले होते. तेथे उल्हास मुळे व दिनेश चव्हाण यांच्यात भांडण झाले. या भांडणांमध्ये मुळे याने त्याच्याकडील हमाली लोखंडी हुक दिनेशच्या हातावर मारून त्याला जखमी केले. .त्यावेळी दिनेश कापसे याने मित्र दिनेश संतोष चव्हाण या मित्राला वैराग पोलिसात तक्रार दे असे सांगितले. त्यावर मित्र पोलिसांत तक्रार देण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी फिर्यादीच्या भावास आरोपी उल्हास मुळे याने तू चव्हाण यास तक्रार देण्यास का सांगितले. तुला बघून घेतो अशी धमकी दिली होती..त्यादरम्यान आरोपीने दिनेश कापसे याला दुचाकीवरून घरी सोडतो म्हणून घराकडे घेऊन आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. मात्र उल्हास ऊर्फ बबलू मुळे याने दिनेशला घरी न सोडता दत्तनगर येथील नवीन मराठी शाळेच्या मैदानावर नेऊन त्याच्या डोक्यात मोठ्या आकाराचा दगड घालून त्याचा खून केला. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्त सांडलेले आढळून आले..पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरूसदर घटनेची दुसऱ्या दिवशी माहिती मिळताच वैराग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बार्शी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. या प्रकरणी वैराग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी फरार आहे. पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक कुंदन गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..मृतदेह आणला ठाण्यातदरम्यान मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्यात मृतदेह आणल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. सुरुवातीला वडिलांनी फिर्याद दिली. दाखल फिर्याद योग्य झाल्याचे नातेवाइकांच्या लक्षात आल्यानंतरच ते पोलिस ठाण्यातून मृतदेह घेऊन गेले. दिनेश कापसे यांच्या पश्चात एक वर्षाचा मुलगा, तीन वर्षांची मुलगी, पत्नी असा परिवार आहे.