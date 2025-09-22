सोलापूर

Solapur Crime: 'कुर्डुवाडीत भरदिवसा रहदारीच्या ठिकाणी घरफोडी'; १० तोळ्यांचे दागिने, २५ हजारांची रोकड लंपास

Daylight Burglary in Kurduwadi: रवींद्र यांच्या घरातील सुमारे साडे सहा तोळ्याचे गंठण, नेकलेस, अंगठ्या व कानातील सोन्याचा ऐवज, चांदीचे चार ब्रासलेट, दोन पैंजण जोड, हार व रोख पंचवीस हजार रुपये असा दोन्ही मिळून सुमारे १ लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
Burglary in Kurduwadi: Gold ornaments and cash stolen in broad daylight, police begin probe.

सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डुवाडी: येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राहणाऱ्या दोन भावांच्या बंद घरातून भरदिवसा चोरट्यांनी सुमारे दहा तोळे वजनाचे दागिने, चांदीच्या वस्तू व रोख २५ हजार रुपये चोरून नेले. ही घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी साडेतीन ते सायंकाळी ६ वाजण्याच्या दरम्यान घडली.

