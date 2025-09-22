Solapur Crime: 'कुर्डुवाडीत भरदिवसा रहदारीच्या ठिकाणी घरफोडी'; १० तोळ्यांचे दागिने, २५ हजारांची रोकड लंपास

कुर्डुवाडी: येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राहणाऱ्या दोन भावांच्या बंद घरातून भरदिवसा चोरट्यांनी सुमारे दहा तोळे वजनाचे दागिने, चांदीच्या वस्तू व रोख २५ हजार रुपये चोरून नेले. ही घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी साडेतीन ते सायंकाळी ६ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण . रवींद्र भांबुरे व वीरेंद्र भांबुरे (दोघे रा. कुर्डुवाडी) यांनी कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दोन्ही भावांची घरे शेजारी असून घरासाठी एक दरवाजा आहे. रवींद्र भांबुरे हे कुटुंबीयांसह दवाखान्यासाठी पुणे येथे गेले होते. वीरेंद्र भांबुरे यांचे काही अंतरावर टेलरिंगचे दुकान आहे. ते दुकानातून ३ वाजता घरी येऊन जेवण करून कुलूप लावून गेले. .सहा वाजता श्री भांबुरे यांनी घरी येऊन कुलूप उघडले असता चोरी झाल्याचे लक्षात आले. फिर्यादीच्या जिन्याचा दरवाजा भिजला असल्याने उघडा राहत होता. या दरम्यान चोरट्यांनी जिन्याच्या दरवाजातून प्रवेश केला. दोन्ही भावांच्या घरातील चोरी केली. यामध्ये वीरेंद्र भांबुरे यांच्या घरातील साडे तीन तोळ्याचे गंठण व ५० ग्रॅम चांदीचा कंबरपट्टा चोरीस गेला. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.रवींद्र यांच्या घरातील सुमारे साडे सहा तोळ्याचे गंठण, नेकलेस, अंगठ्या व कानातील सोन्याचा ऐवज, चांदीचे चार ब्रासलेट, दोन पैंजण जोड, हार व रोख पंचवीस हजार रुपये असा दोन्ही मिळून सुमारे १ लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी पाहिले. श्वान पथक व ठसे तज्ञ यांना पाचारण करण्यात आले होते. श्वानपथक रस्त्यावरच घुटमळले. अधिक तपास पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.